TVF Genel Müdürü Sönmez, Milli Piyango için buldukları formülü anlattı: Bu modelle gelir 10'a katlanabilir

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Milli Piyango'nun işletme hakkını İddaa formülüyle devredecek. Haziranda işletme hakkı ihalesi için teklifleri alacak olan fon, yıl sonunda devri tamamlamayı hedefliyor.

ABD, AB ve Asya'dan birçok yatırımcının ihaleyle ilgilendiğini belirten TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, bu modelle Milli Piyango'nun 3.5 milyar lira olan gelirinin 10'a katlanabileceğini belirtti.

Sabah yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre Sönmez, daha sonra sıranın Türkiye Jokey Kulübü'ne geleceğini belirtti.

Güngör'ün "Milli Piyango’ya iddaa modeli" başlıklı yazısının devamında yer alanlar şöyle:

Genel Müdür Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Abraş ve Direktör Murat Sabri Yiğit ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi. Sönmez, "Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Dünyanın bu konudaki tüm dev şirketleriyle şubat ayından beri görüşüyoruz. Müthiş bir ilgi var, Türkiye'ye girmek ve bu işi yapmak için can atıyorlar. Çünkü ilk defa doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye'de örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa'nın aynısını yapacağız. Milli Piyango'nun net gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranını yüzde 0.1'den 1-2'ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu, şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek" dedi. Davet usulüyle teklifleri şirketlerden alacaklarını anlatan Sönmez, bahis, şans oyuncularında uzmanlığı olan ve belli bir ciro kriterini karşılayan şirketlerin bu işin en az yüzde 51'ini alması gerektiğini, geri kalan yüzde 49 için şirketin konsorsiyum yapabileceğini vurguladı.

GELİRDEN DE PAY ALACAK

Operasyonu stratejik oyuncuya verdiklerinde, bütün gelirin kendilerine geleceğini ve işletme hakkı sahibine komisyon ödeyeceklerini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Oyuncu bize de bir gelir taaahhüdü verecek. İddaa'nın aynısı… Gelirden de pay alacağız. Özelleştirme yapılsaydı devlet 10 yıl boyunca bir seferlik 2.75 milyar dolar alacaktı. Şimdi bu geliri 10 yılda katlama şansımız var. Şu anki 3.5 milyar lirayı Fransa seviyesine gelsek 38 milyar liraya, İtalya seviyesine gelsek 70 milyar liraya, Yunanistan seviyesine gelsek 100 milyar liraya çıkarma potansiyelimiz var. Milli Piyango'ya itibar da kazandırmış olacağız. Tam devri yılsonu itibarıyla yaparız. 6 ay geçiş dönemi olacak terminaller değişecek, bayiler yenilenecek. 2019 kısmi geçişler olabilir. 2020'nin ortasına geldiğimizde gözleriniz yerinden fırlayacak."

YÜZDE 50 RUSYA, YÜZDE 50 TÜRKİYE

Rusya ile beraber 900 milyon euroluk ortak yatırım platformu oluşturduklarını, ilk adımının 200 milyon euro olduğunu hatırlatan Sönmez, "Şu an nihai sözleşmeleri konuşuyoruz, ilk yatırımları bu fonun altından yapacağız. Yüzde 50'sinin Rusya'ya yüzde 50'sinin Türkiye'ye yatırıldığı bir fon yapısı. Neden önemli? Mütekabiliyet kelimesi var, bir ticaret tarafı var, bir de sermaye tarafı oluşmalı... Karşılıklı yatırım. Şirketleri konuşmak için erken. Ama sağlık, teknoloji, altyapı ve tüketici ürünlerine yatırım yapacağız. O şirketlerde nihai ortak olmayacağız, büyümelerine katkıda bulunacağız" değerlendirmesini yaptı.

© AA / Türkiye Varlık Fonu: Satışla ilgili hiçbir gündem bulunmuyor

Cari açığı azaltacak büyük bir yabancı yatırımın azınlık ortağı olacaklarını da açıklayan Sönmez, "Devlet oyunu değiştiriyor. Türkiye restoranında menüye yeni bir ana yemek koyduk. Daha önce et ve tavuk vardı, biz menüye balık ekliyoruz. Türkiye'ye gelen yabancıların opsiyonlarını artırıyoruz. Biz size yüzde 15-20 ortak oluruz. Aynı yönetim kurulunda oturup sorunları ve getiriyi paylaşalım diyoruz. Bu daha başlangıç" diye konuştu.

BONO İHRACINA HAZIRLANIYORUZ

Konsolide mali tabloların hazır olmasıyla birlikte Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası bir reytingi olacağını belirten Sönmez, "Bu bize kaynak temininde kolaylık sağlayacak. Sonrasında da bir bono programına çıkacağız. Türkiye Varlık Fonu yurtdışı piyasalarda kendi kendine yetebilir noktaya gelecek. Bugün banka piyasasında biz bunu başarmış durumdayız. Yabancı fonlar bize yatırım yapmak için çok istekli şimdiden ihraç edeceğimiz fonu bekliyorlar. Bu yıl içinde bono ihracını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 80 milyon Türkün Türkiye'nin Varlık Fonu ile gurur duyması" dedi.

81 MİLYONUN BURADA HAKKI VAR

TVF'nin bir devlet projesi olduğunu belirten Sönmez, "Burası devletin holding şirketi. 81 milyonun burada hakkı var. Nasıl fayda yaratabiliriz diye bakıyoruz. Bu işin uluslararası standardı neyse oraya getirmek istiyoruz" mesajı verdi. Borçlanmalarının tartışıldığını hatırlatan Sönmez, yaklaşık 30 milyar dolarlık net değeri olan fonun 1 milyar euro borçlandığını hatırlatarak, şunları söyledi: "10 büyük yabancı banka ile finansal sektörün güvenini kazandık."