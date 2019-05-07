Rus RJD Lojistika ve Türk Pasifik Eurasia Logistics ortak şirket kuracak

Rusya Demir Yolları (RJD) iştiraki RJD Lojistika şirketi ve Türk Pasifik Eurasia Logistics şirketi Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden sevkiyatların gerçekleştirilmesine yönelik ortak bir şirket kurulması için memorandum imzaladı.

RJD Lojistika’dan yapılan açıklamaya göre, Türk Pasifik Eurasia Logistics şirketi ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden sevkiyatlar için ortak bir şirket kurulması yönünde memorandum imzalandı.

Taraflar şirketin kurulması için ulaşım ve lojistik faaliyetlerinin yanı sıra Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin arttırılması üzerinde anlaştı. Ayrıca Rusya ve Türkiye’deki yük sevkiyatlarının Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerine çekilmesi ve müşterilere geniş çapta lojistik hizmet sunulması da başlıca görev olarak belirlendi.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Ekim 2017’de açılmıştı.