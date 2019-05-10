Fitch: Banka desteği kamu bilançosunu etkilemez

Fitch, Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme kararının devlet bilançosuna belirgin bir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk hükümetinin Nisan ayında aldığı kamu bankalarına sermaye desteği kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun ilgili raporunda şu tespitlere yer verdi:

- Hükümetin kamu bankalarına sermaye desteği kararı hükümetin bu bankaları destekleyeceği varsayımımızı destekliyor.

- Kamu bankalarına sermaye desteği Tier 1 tahvil ihracıyla yapılacak; likidite rasyolarını destekleyecek ve bankaları aktif kalitesinde bozulmadan koruyacak.

- Buna rağmen, takipteki kredi (NPL) oranlarının yükselme potansiyeli nedeniyle bankaların sermaye oranlarını orta seviyede olduğunu değerlendiriyoruz.

- Toplam 3.7 milyar euroyu bulan sermaye artışı devletin bilançosunda belirgin etki yaratmayacak. Söz konusu rakam Türkiye'nin 2019 yılı tahmini GSYH'sinin yüzde 0.5'ine denk geliyor.

- Bankalara yapılacak sermaye desteğinin Tier 1 ve toplam sermaye rasyosunu 150-200 baz puan artıracağını tahmin ediyoruz.