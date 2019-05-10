Fitch: Banka desteği kamu bilançosunu etkilemez

Kurumun ilgili raporunda şu tespitlere yer verdi:
- Hükümetin kamu bankalarına sermaye desteği kararı hükümetin bu bankaları destekleyeceği varsayımımızı destekliyor.
- Kamu bankalarına sermaye desteği Tier 1 tahvil ihracıyla yapılacak; likidite rasyolarını destekleyecek ve bankaları aktif kalitesinde bozulmadan koruyacak.
- Buna rağmen, takipteki kredi (NPL) oranlarının yükselme potansiyeli nedeniyle bankaların sermaye oranlarını orta seviyede olduğunu değerlendiriyoruz.
- Toplam 3.7 milyar euroyu bulan sermaye artışı devletin bilançosunda belirgin etki yaratmayacak. Söz konusu rakam Türkiye'nin 2019 yılı tahmini GSYH'sinin yüzde 0.5'ine denk geliyor.
- Bankalara yapılacak sermaye desteğinin Tier 1 ve toplam sermaye rasyosunu 150-200 baz puan artıracağını tahmin ediyoruz.
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