Özel hastaneler hasta sayısındaki düşüşe çözüm arıyor

Yılın ilk 4 ayında özel hastanelere giden hasta sayısı yüzde 25-30 civarında düştü.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberinde görüşlerine yer verilen, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, düşüşün nedenlerini araştırdıklarını ancak insanların ekonomideki çalkantılar nedeniyle daha temkinli durmayı tercih ettiğini kaydetti.

© AP Photo / Burhan Özbilici Reuters: Türk bankaları TL'yi desteklemek için 4.5 milyar dolar sattı

Bahat, "Bu tür durumlarda özel hastaneler yerine kamu hastanelerine yöneliyor. Belirsizlik, seçim süreci, ekonomideki çalkantılar insanların hastane tercihlerine yansıyor. Bizdeki düşüş kadar kamu hastanelerinde de artış var. Bunun için çözüm arıyoruz. Bakanlarımızla görüşüyoruz. Seçim sonrası sayın Cumhurbaşkanıyla da görüşerek, bir çözüm arayışı başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

FİYATLARA DÜZENLEME

Özel hastaneler, geçen ay toplanan sağlık kurultayında da fiyatlara yeni düzenleme talebini gündeme getirmişti. OHSAD Başkanı Reşat Bahat burada yaptığı değerlendirmede, ilaca yüzde 26 zam geldiğini ve bu zammın bile az olduğunu ifade etti.

Bahat, "Ancak bizim paket fiyatlarımıza, ameliyatlarımıza hiç zam gelmedi. Belki biliyorsunuzdur biz ameliyatlarımızda ilaç da kullanıyoruz. Bunların maliyeti arttı, ancak bize bir artış gelmedi. 5 yılda 10 bin yatak artmış ama 6 bini yoğun bakımlarda artmış ve zarar etmişiz. Yani büyümemişiz şişmanlamışız. Uzman hekim sayımız yüzde 32.3'müş, bugün yüzde 29.4. Yani aslında geriye gidiş var. Sektörümüz büyümüyor, şişmanlıyor. Özel hastanelere gelen vatandaşlardan alınan payın 15 TL, devlet hastanelerinde 8 TL olması ve bunun eczanelerden alınması sebebiyle oluşan asimetriden kaynaklı nedenlerden 5 yıl içinde hasta sayımızda, ameliyatlarımızda artış olmamış" diye konuştu.

Acillerden, yoğun bakımlardan ve fark alınmayan kalemlerden fark alınmadığından dolayı kuralsızlık içinde kalındığını belirten Bahat taleplerini de "Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları enflasyon oranında güncellenmediği gibi modern dünyada cepten harcamayı destekleyecek olan tamamlayıcı sigorta bir türlü ayağa kalkmıyor” diye açıkladı.