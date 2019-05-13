Mobil hizmetler için yeni azami ücret tarifesi belirlendi

Dakika başına azami yurt dışı arama ücreti ise 5.65 TL’den, 6.11 TL’ye yükseltildi. Azami arama tarifelerinde yüzde 8.2’lik artışa denk gelen bu değişikliğe ek olarak, kısa mesaj servis ücreti de yurt içinde 40.75 kuruştan, 44.09 kuruşa; yurt dışı için ise 1.01 TL’den 1.09 TL’ye çıkarıldı.
BTK’nın kurul kararı uyarınca ayrıca numara ve SIM kart değişikliği, hat devir, açma/kapama, ayrıntılı fatura ile bilinmeyen numaralar servisleri için sunulan ücretlerin azami tutarları da yükseltildi.
Mobil şebeke işletmecileri TT Mobil, Turkcell ve Vodafone'un uymakla yükümlü olduğu ve Nisan 2019 itibariyle geçerli olan yeni Mobi̇l Elektroni̇k Haberleşme Hi̇zmetleri̇ Azami̇ Ücret Tari̇fesi̇ şöyle oldu:
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