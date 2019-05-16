Rusya, ABD devlet tahvillerine yatırımını kıstı

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde doların ekonomideki payını azaltma çalışmaları yapan Rusya, ABD tahvillerini elden çıkarmaya devam ediyor.

ABD Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Rusya'nın yatırımları 14.5 milyar dolardan 13.7 milyar dolara düştü. Rusya'nın yatırımlarının 8.2 milyar doları uzun vadeli, 5.5 milyar doları da kısa vadeli tahvillerde bulunuyor.

Rusya, 2018 yılında da Amerikan değerli kağıtlarına yatırımlarını ciddi miktarda azaltmıştı. Rus yatırımlarının ağustos ayında 14 milyar seviyesine gerilemesiyle Rusya, en fazla ABD tahviline sahip 33 ülkenin dışında kalmıştı.

Rusya, 2011 yılında 180 milyar dolarlık yatırımla en fazla ABD tahviline sahip ülkelerden biriydi.