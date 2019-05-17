ÇİB Başkanı Aslan: ABD'nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil

ABD’nin ek vergiyi kaldırmasının olumlu bir durum olduğunu ancak ABD’ye ihracatın eski seviyelerine ulaşması için yeterli olmayacağını aktaran Aslan, şunları kaydetti:
"13 Ağustos 2018'de ABD yönetimi tarafından sadece ülkemiz aleyhine hızlıca alınan bir karar ile ABD pazarı sektörümüze kapatılmıştı. Bu süre zarfında koruma duvarlarından faydalanan ABD çelik sektörü yüzde 10 kapasite artışı sağlayabildi. ABD’nin yerel çelik sektörü, uluslararası rekabetin olmadığı bir ortamda pazar payını bizlerin aleyhine artırma imkânına kavuşmuş oldu. Bu nedenle ABD’nin çelik ithalatı yüzde 48 düştü.
‘SEKTÖRÜN ABD’YE ESKİSİ GİBİ İHRACAT YAPABİLECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR’
ABD yönetiminin Kanada ve Meksika gibi rakip ülkelere ithalat vergilerinde tam muafiyet tanımasının da gündemde olduğuna işaret eden Aslan, "Böyle bir muafiyet kararının çıkması önemli tedarikçi konumunda bulunan iki büyük rakip ülkeye çok ciddi bir avantaj sağlayacak. ABD'nin ek vergiyi kaldırması olumlu bir durum ancak bu gelişme daha önce yaptığımız ihracat rakamlarına ulaşmamız için yeterli değil" yorumunu yaptı.
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