Huawei kararları Samsung ve Nokia hisselerini yükseltti

Trump ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Huawei'ye yönelik aldığı kararlar Çinli devin rakiplerinin hisselerinde yükselişe yol açtı. Huawei'nin akıllı telefon alanındaki en büyük rakibi Koreli Samsung'un hisseleri yüzde 2 yükseldi. Firmanın piyasa değerinde 5 milyar dolarlık artış yaşandı. Huawei'nin telekom altyapısı alanındaki en büyük rakibi Nokia'nın hisselerindeki artış ise sabah saatlerinde yüzde 5'i buldu. Buna karşılık Avrupalı çip üreticilerinin hisseleri çakıldı.

© REUTERS / Aly Song ABD'nin kararına ilk ses Google'dan: Huawei ile işbirliğini askıya aldı

Haber Türk’ten Selim Karahan'ın haberine göre Google'ın çatı şirketi Alphabet'in, Huawei ile işbirliğini askıya alması Çinli şirketin rakiplerinin hisselerinde yükselişe neden oldu. 2018 yılında 292 milyon bu yılın ilk çeyreğinde ise 71.9 milyon adet akıllı telefon satarak küresel pazar lideri olan Koreli Samsung'un hisselerinde yüzde 1.94'lük yükseliş yaşandı. Böylece Samsung'un piyasa değeri bir günde 5 milyar dolar artarak 233 milyar dolara ulaştı. Alphabet'in aldığı kararla yeni piyasaya çıkacak Huawei telefonlarından Gmail, Youtube gibi Google uygulamalarına ulaşılamayacak. Ayrıca en güncel Android işletim sistemine erişim olmayacak.

DİĞER RAKİPLERİ DE ÇİNLİ

Huawei mart ayında 'B planı' olarak kendi işletim sistemini geliştirdiğini duyursa da tüketicilerin Google'ın son kararıyla beraber başka Android kullanan cihazları tercih etmesi bekleniyor. Samsung ve 2018 yılında dünya genelinde 206 milyon adet akıllı telefon satan Huawei'nin ardından en çok akıllı telefon satan şirketler Xiaomi ve Oppo olarak sıralanıyor. Ancak bu iki şirket de Çinli olduğu için topun ağzında bulunuyor. Dolayısıyla Koreli Samsung Android işletim sistemli yeni bir telefon almak isteyen tüketiciler için şu anda 'güvenli liman' haline geldi. Bu durumun 2019 yılı üçüncü çeyrek satış rakamlarına yansıması bekleniyor.

Tabii Huawei'nin yaşadığı sorunlar sadece akıllı telefon işiyle sınırlı değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle Amerikalı şirketler 'güvenlik' gerekçesiyle Huawei'den artık telekom ekipmanı alamayacak. Huawei küresel telekom ekipmanı pazarında 2018 yılında yüzde 29 payla liderliğini sürdürdü. Firma, 2014 yılında Finlandiya merkezli Nokia'dan liderliği kaptı ve o tarihten bugüne kadar pazar payını istikrarlı bir şekilde her yıl 2 puan artırdı.

YÜKSELİŞ YÜZDE 5'İ BULDU

© AFP 2019 / Fred Dufour ABD'nin Huawei kararına tepki: ABD'yi daha güvenli veya güçlü bir hale getirmeyecek

ABD, şu ana kadar casusluk şüphesiyle Çinli Huawei'den ekipman alımını kesen tek ülke olsa da bazı Avrupa ülkelerinin de müttefiklerini takip etmesi bekleniyor. Almanya halihazırda telekom altyapısı ihalelerinde 'güvenlik' kriterlerini çok üst seviyeye çıkardı. İngiltere'de ise başta Huwei olmak üzere Çinli şirketlerden alım yapılmasının yasaklanması tartışılıyor. Huawei Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddialarını defalarca yalanlasa da şüpheleri giderebilmiş değil. Bu sebeple altyapı alanındaki en yakın rakibi Nokia'nın hisselerinde de bugün hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Bir zamanların en büyük telefon markası olan Nokia'nın hisseleri sabah saatlerinde yüzde 5 yükseldi. Hisseler kazancının bir kısmını geri verse de TSİ 11.55 itibarıyla yüzde 3 prim yapmış durumda. Firmanın ABD borsalarında işlem gören hisselerinde ise açılış öncesi yüzde 4'lük artış kaydedilmiş durumda. Telekom ekipmanı pazarında Huawei ve Nokia'nın ardından üçüncü sırada yer alan İsveçli Ericsson'un da hisselerinde yüzde 1'lik yükseliş yaşandı.

ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarının etkisinin bu ülkeyle sınırlı kalması beklenmiyor. Bilindiği gibi ABD genelde herhangi bir konuda bir şirketi veya ülkeyi kara listeye aldığında müttefiklerinin de kararlarına uymasını bekliyor. Bu sebeple dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisine sadece yazılım değil donanım alanında da uygulanmaya başlayan yaptırımlar Avrupalı çip üreticilerinin hisselerinde sert düşüşlere yol açtı. İsviçre merkezli STMicroelectronics'in hisselerinde yüzde 6 düşüş yaşanırken, bir başka çip üreticisi Alman Infineon Technologies'in hisseleri yüzde 3.5 değer kaybetti.