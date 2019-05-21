Türk-İş Başkanı Atalay: Yasal süresi dolan tüm sendikalarımıza ‘grev kararı alın, hiç uzatmayın' diyeceğim

Kamuda çalışan 200 bin işçinin zam görüşmeleri için bugüne kadar toplu sözleşme masasına oturmayan yetkililere Türk-İş’ten ‘grev’ uyarısı geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türk-İş Başkanı Atalay, kamu iş yerlerinde devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde ‘muhatap' sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Kamu kurumlarındaki yetkili sendikaların ocak ayından bu yana sırayla görüşmelere başladığını ve her birinin zam ve sosyal haklara ilişkin tekliflerini ilettiklerini belirten Atalay, buna karşılık kamudan bugüne kadar hiçbir karşı teklif gelmediğini bildirdi.

İktidara “Benim sözleşmemi bitirin arkadaş! Neyi bekliyorsunuz?” çağrısı yapan Atalay, “Sendikalarımıza, kimin günü dolduysa, hiç uzatmayın hemen grev kararı alın diyeceğim. Başka çare görünmüyor” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ İSTENİYOR

Atalay, aileleriyle birlikte 1 milyona yakın insanın yeni zamları beklediğine işaret ederken, iktidarın masanın kurulması için temmuz ayını işaret ettiğini, ancak işçinin seçimlerden önce zammın netleşmesini beklediğini söyledi.