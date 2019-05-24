Dolar/TL 6.10 seviyesinin üzerinde

© AP Photo / Burhan Özbilici Dolar/TL yükselişini sürdürüyor: 6.14

Dolar/TL ABD ile ilişkilerine yönelik artan endişelerle dün 10 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6.15 seviyesini aştıktan sonra bu sabah 6.10 civarında hareket ediyor.

ABD ve Çin ticaret savaşlarının küresel resesyona neden olabileceği endişeleri global piyasalarda baskı yaratırken, başta S400 kaynaklı jeopolitik riskler gibi iç nedenler de TL'de değer kaybı baskısı yaratmaya devam ediyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, analistler ABD ile ilişkiler konusunda pozitif yönde bir gelişme olmadığı takdirde 23 Haziran'da yapılacak seçimlere kadarki süreçte kurda yükseliş baskısının devam etmesini bekliyor.