Kayıt
15:54 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu: Satışların yarısı promosyon

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 20

    CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, eskiden satışların yüzde 3’üne denk gelen promosyonlu ürün satın alımlarının arttığını kaydederek, toplam satışların yarısının promosyonlu ürünlerden geldiğini açıkladı.

    Yükselen enflasyonla birlikte tüketiciler, artık marketlerde daha çok promosyonlu ürün tercih eder hale geldi.

    CarrefourSA
    © Fotoğraf : vimeo.com
    CarrefourSA Kiler'in yüzde 85 hissesini satın aldı
    Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre önceden satışların yüzde 3’üne denk gelen promosyonlu, kampanyalı ürün satışlarının arttığını kaydeden Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son dönemde toplam satışların yarısını promosyonlu ürünlerin oluşturduğunu açıkladı.

    Bu yılın ilk 3 ayında satışlarını yüzde 20 artırarak, 137 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Kartallıoğlu, gıda dışında satılan her 4 üründen 3’ünün promosyonlu olduğunu ifade etti.

    ‘PROMOSYONDA EKSİK KALINIRSA MÜŞTERİ SÜRATLE BAŞKA MARKETE KAÇAR’

    Promosyonda eksik kalınırsa müşterinin süratle başka markete kaçacağını bildiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Müşteri artık telefonlardaki uygulamalardan görebiliyor; hangi ürün nerede ne kadar. Başka markette daha ucuzsa oradan alıyor. Artık bakıp, araştıran elinin altında internet olan bir tüketici var. Perakendede bu dinamikler çok şeyi değiştiriyor” dedi.

    ‘ENFLASYONUN YÜKSELMESİYLE SEPETİN YÜZDE 23 BÜYÜDÜ’

    İndirimleri tedarikçiyle birlikte yaptıklarını kaydeden Kartallıoğlu, “Yarı yarıya üstleniyoruz. Üreticileri, tedarikçilerimizi buna ikna ediyoruz. Onlar da memnun oluyor. Ancak akıllı şekilde yapmak gerek. Hangi tüketicinin hangi üründe promosyona ihtiyacı var bilmek gerek. Teknoloji ve dijital yatırımlar bize bu kabiliyeti sağlıyor. Daha fazla odaklı promosyon-kampanya yapabiliyoruz. Böylece çoğu satışa dönüyor” diye konuştu.

    TBMM - tartışma
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    'Halkbank'tan milletvekillerine 9 bin 700 lira promosyon ödemesi'
    Enflasyonun yükselmesiyle sepetin yüzde 23 büyüdüğünü ancak adetlerinde yüzde 2’lik düşüş olduğunu söyleyen Kartallıoğlu, soğan- patates- domates gibi temel 1-2 besinde yüzde 50’lere varan düşüşler olabileceğini belirtti.

    ‘MÜŞTERİLER, MARKET MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELDİ’

    Kartallıoğlu, müşterilerin 2018'den bu yana ürün tercihlerinde market markalı ürünlere yönelmeye başladığının altını çizerek, “Özellikle son bir yılda ayçiçek yağı, bakliyat, makarna, yumurta, tuvalet kâğıdı gibi ürünlerde müşterilerimizin marka tercihinin değiştiğini, artık özmarkalı ürünleri tercih etmeye başladıklarını gözlemledik. Bu eğilimin yansıması olarak özmarkalı ürünlerdeki ciro artışımız yüzde 59” dedi.

    ‘KIRMIZI ETTE YÜZDE 100 BÜYÜME GERÇEKLEŞİYOR’

    Kartallıoğlu, şunları söyldi: “Bursa ve Antalya’daki çiftçilerimizi yerli tohum kullanımına teşvik ediyor, yerli tohumdan üretilen yaş sebze – meyve ürünleri reyonlarımıza taşıyoruz. Yerli bakliyat ürünlerine ilgi artıyor. Yerli üretim yapan çiftliklerle sözleşmeli çalışarak müşterilerimize kilogramı 38.90 TL’den kıyma, 41.90 TL’den kuşbaşı et satabiliyoruz. Kırmızı ette yüzde 100 büyüme gerçekleşiyor, satış hedefimiz bu yıl 9 bin ton. Balık ve deniz mahsullerinde geçen yıl yüzde 50’lik bir büyümeyle satış hedefimize ulaştık.”

    ‘ÜRÜN VE HİZMET İHRACATI YAPACAK’

    Resmi Gazete
    © Fotoğraf : Twitter
    ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar uzatıldı
    Hipermarketlerin içindeki ‘Lezzet Arası’ restoranlarının yurtdışından da ilgi gördü. Formatı çok beğenen Carrefour Grup, Lezzet Arası’nın market müşterisinden bağımsız olarak yeme-içme ihtiyacının giderilmesi amacıyla da tercih edilmesini çok başarılı bulmuş.

     Carrefour Grup ile Lezzet Arası’nın Avrupa’ya ihraç edilmesi için görüştüklerini kaydeden Kartallıoğlu, “Belçika ve Fransa’dan gelip baktılar. Anlattık. Yılsonuna kadar 9 olan Lezzet Arası restoran sayısını 13’e yükselteceğiz. Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin, ortağımız Carrefour’un faaliyet gösterdiği ülkelere ihracatını başlatacağız ve hem tedarikçilerimize yeni pazarlar açacak, hem de döviz girdisi sağlayacağız. Ülkemizin global bir markası olarak yerel üretime ve yerel üreticiye desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.

    '120 MİLYON TL YATIRIMLA MARKET SAYISINI 640’A ÇIKACAK'

    CarrefourSA’nın 53 şehirde 29’u hiper olmak üzere 612 market, 500 bin metrekare satış alanı ve 165 milyon müşteriye ulaştığını söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu Kartallıoğlu, 120 milyon TL’ye varan yatırıma imza atacaklarını ve market sayımızı 640’a çıkaracaklarını kaydederek, “Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Sağlıklı Yaşam trendini takip ediyoruz, ürün gruplarımız arasında organik, glutensiz, diyabetik, vegan ürünlere yönelimin olduğunu biliyor bu ürün gruplarına özel projeler geliştiriyor, sektörde alışveriş tercihlerine yön veriyoruz. Mevcut, sürdürülebilir gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz alanlarda görevlendirmek üzere 2019’da 500 kişiye istihdam sağlayacağız” şeklinde konuştu.

    İlgili konular:

    Kulis: Yakında İstanbul'da su ve öğrenci akbili indirimine benzer yeni müjdeler verilecek
    Hurda indiriminin 15 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM'ye sunuldu
    Etiketler:
    Türkiye, Fransa, Belçika, tohum, Antalya, Bursa, tuvalet, Yumurta, Marka, Ayçiçek yağı, patates, soğan, indirim, internet, müşteri, Kutay Kartallıoğlu, promosyon, CarrefourSA
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Galatasaray Üniversitesi
    Yanan Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet