Merkez Bankası'ndan dövize zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vadelerde 200 baz puan artmasını kararlaştırdı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir" dendi.