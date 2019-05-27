Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal edenler arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

© AFP 2019 / OZAN KÖSE TBB: Nakdi krediler yüzde 23 arttı

TBB Risk Merkezi verisinin detayları şöyle:

Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 253 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 44 oranında artarak 317 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılı ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 483 bin kişi oldu.