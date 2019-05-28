Ekonomik güven endeksi mayısta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

© REUTERS / Umit Bektas Tüketici güveni bir önceki aya göre yüzde 13 azaldı

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 8.5 azalarak 77.5'e geriledi.

Endeksteki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55.3, reel kesim güven endeksi 94.7, hizmet sektörü güven endeksi 79.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89.9 ve inşaat sektörü güven endeksi 49.8 değerine geriledi.