Türk-Amerikan İş Adamları Derneği: ABD'de Türk OSB'si kuracağız

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Exim Bank, Dünya Bankası ve Amerikan Ticaret Odası, ABD’deki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler verdiğini söyledi. TABA-AmCham'ın düzenlediği iftar programında konuşan Akat, kısa süre önce TABA-AmCham heyeti olarak Amerika'yı ziyaret ettiklerini hatırlattı. Akat, "Exim Bank, Dünya Bankası, Amerikan Ticaret Odası gibi önemli finans kurumlarından ABD'deki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler aldık. Exim Bank bize ABD'de yapacağınız ihracatlardan sonra ABD'de kurduğunuz firma ile burada imalat, paketleme yaparsanız ve ihracat potansiyeli yaratırsanız yapacağınız ihracatlarda, örneğin Türkiye'deki bir firmaya 300 bin dolara kadar, 18 aya kadar vadelendirilmiş kredi olanağını sunduğunu iletti" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ABD'DE LOBİ YAPMA İMKANLARI ARTACAK'

TABA-AmCham'ın Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan firmaları ve Amerika ile iş ilişkisinde bulunan Türk firmalarına hizmet verdiğini ifade eden Akat, Amerika'da Türk OSB'si kurma hedeflerinden de bahsetti.

Akat şöyle konuştu:

"Amerikan ekonomisinden neden hakkımız olan payı almayalım diye düşünürken, bu çaba içerisinde Türk Organize Sanayi Bölgesi Projesi (IZUS) projesini geliştirdik. Türkiye çapında Gaziantep, Malatya, Gebze, Bursa gibi yerlerin OSB'lerini gezerek projemizi anlattık ve diğer farklı şehirlerde de anlatmaya devam edip talepleri toplayacağız yarın Hatay öbür gün Adana ve Mersin'de olacağız. 500 bin dönüm arazi üzerine etap etap hayata geçirilmesi planlanan IZUS projesinde üretim tesisleri, sosyal faaliyet alanları, ikamet yerleri, fuar alanları, idari ofis (teknokent),KOBİ'ler için ticaret merkezi, e-ticaret depolama alanı, sektörel ihtisas sanayi bölgeleri, lojistik merkezi gibi insanların ihtiyaç duyacağı her şeyin bir arada bulunmasını planlıyoruz. Böylesi bir proje ile ABD'ye yatırım yapan Türk sanayicileri sayesinde, Türkiye'nin Amerika'da lobi yapma imkanları da diğer ülkelerin çok üzerine çıkabilecek diye düşünüyoruz."

'BÜYÜK BİR PAZARLAMA AĞI OLUŞTURACAĞIZ'

Amerika'daki Türklerin büyük bir pazarlama ağı oluşturacağını belirten Akat şunlara vurgu yaptı:

© Flickr / Victoria Pickering ‘Türkiye ve ABD arasındaki ticaret savaşı daha yeni başlıyor’

"Doğru Türk ticari lobisi yapılırsa Amerika'da bu 500 bin kişi tamamen iş birliği, pazarlama ve ticaret ağı oluşturarak birbirine destek verecektir ki o zaman öğrencisinden, muhasebecisine, avukatından sanayicisine kadar herkes birbirine destek olacaktır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor. Biz de bu pastanın bir parçası olarak dünyadaki gücümüzü artırmaya doğru ticari lobi çalışmaları ile yaklaşmaya koşar adımla gitmeliyiz."

'ÜZERİNİZDEKİ ÖLÜ TOPRAĞINI ATIN'

TABA - AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ise "Üzerinizdeki ölü toprağı atın. Üzerinizdeki ölü toprağını atamazsanız hiçbir yere gitme şansınız yok. Biz Anadolu'yu gezdik. Gaziantep, Malatya, Bursa, Çorlu gibi yerlerde sanayici iş adamları ile toplantı yaptık." dedi.

Bayramoğlu, "Niçin yapıyoruz bunu? Çünkü sanayicilerin umutlarını Amerika'ya açmak istiyoruz. Derdimiz bu. Buralarda büyük potansiyelli yatırımcılarımız oralardaki pazarlardan istifade ettiği zaman neticesini o zaman anlayacak" ifadelerini kullandı.