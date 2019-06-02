Çin, ABD ile ticaret savaşında ‘sonuna kadar’ mücadele etmeye hazır

Çin’in, ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye açık olduğu ama gerekirse sonuna kadar mücadele edeceği belirtildi.

Pekin’in, Washington ile devam eden ticaret savaşıyla ilgili görüşlerine yer verdiği ‘Beyaz Kitap’ isimli bir belgede, “Çin, her şeye rağmen baskıya boyun eğmeyecek ve yoluna çıkacak her türlü sorunu göğüslemeye hazır. Çin, müzakere kapısını daima açık tutuyor ama gerekirse sonuna kadar mücadele edecek” dendi.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından Beyaz Kitap’ta ayrıca ABD ile ticaret görüşmelerinde, ilkesel konularda asla taviz verilmeyeceği kaydedildi. Pekin ve Washington’un, seçilen kalkınma yön ve yollarına ve “temel sistemlere” saygı duyması gerektiği vurgulandı.

Belgede, “Tek bir anlaşma ile mevcut tüm sorunların çözümlenmesi mümkün değil. Bu anlaşmanın her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak lazım” dendi.

'GÖRÜŞMELERİN BAŞARISIZ OLMASINDAN TAMAMEN ABD SORUMLU'

ABD’nin tek taraflı başlattığı ticari sürtüşmeye karşılık vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Çin, bunun sonucu iki ülkenin ticari ve yatırım bağlarının zarar gördüğünü kaydetti.

Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ve belli bir fikir birliğine varıldığını ancak tarafların önemli zorluklarla da karşılaştığı anlatılan belgede, “Bu zorluklar her defa ABD’nin anlaşmadan çekilmesi, önce bir şey söyleyip sonra başka bir şey yapması, samimiyet ve iyi niyet göstermemesi nedeniyle ortaya çıktı. Ticari görüşmeler ezici bir başarısızlık yaşadı ve bunun sorumluluğu tamamen Amerikan tarafına ait” ifadelerine yer verildi.