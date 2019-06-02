Çin, ABD ile ticaret savaşında ‘sonuna kadar’ mücadele etmeye hazır

Pekin’in, Washington ile devam eden ticaret savaşıyla ilgili görüşlerine yer verdiği ‘Beyaz Kitap’ isimli bir belgede, “Çin, her şeye rağmen baskıya boyun eğmeyecek ve yoluna çıkacak her türlü sorunu göğüslemeye hazır. Çin, müzakere kapısını daima açık tutuyor ama gerekirse sonuna kadar mücadele edecek” dendi.
Belgede, “Tek bir anlaşma ile mevcut tüm sorunların çözümlenmesi mümkün değil. Bu anlaşmanın her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak lazım” dendi.
'GÖRÜŞMELERİN BAŞARISIZ OLMASINDAN TAMAMEN ABD SORUMLU'
Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ve belli bir fikir birliğine varıldığını ancak tarafların önemli zorluklarla da karşılaştığı anlatılan belgede, “Bu zorluklar her defa ABD’nin anlaşmadan çekilmesi, önce bir şey söyleyip sonra başka bir şey yapması, samimiyet ve iyi niyet göstermemesi nedeniyle ortaya çıktı. Ticari görüşmeler ezici bir başarısızlık yaşadı ve bunun sorumluluğu tamamen Amerikan tarafına ait” ifadelerine yer verildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)