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09:30 11 Haziran 2019
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    Beşiktaş-Galatasaray derbisi

    Türk takımları son 10 yılda Avrupa'dan ne kadar gelir elde etti?

    AA
    Ekonomi
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    Türk takımları son 10 yılda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden 434.4 milyon Euro gelir elde etti. Kasaya giren bu paranın yüzde 65'ini Galatasaray ve Beşiktaş tek başına elde ederken, toplamda 9 farklı takım UEFA'dan para kazandı.

    Türkiye'den Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne 10 yılda 9 farklı takım katılma başarısı gösterdi. Türk takımları bu süreçte UEFA'dan 434.4 milyon Euro gelir elde etti. 

    Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Galatasaray bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kazanan Türk takımı oldu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nin en çok kazanan takımı olmayı başardı.

    Adriano
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    10 yıllık süre içerisinde UEFA'dan en çok parayı kazanan Türk kulübü Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım bu alanda 143 milyon Euro para kazanmayı başardı. İkinci sırada ise Beşiktaş bulunuyor. Siyah-beyazlıların bu alanda elde ettiği gelir ise 142 milyon Euro seviyesinde.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

    10 yılda Galatasaray elde ettiği paranın neredeyse tamamını Şampiyonlar Ligi'nden kazandı. Bu sürede sarı-kırmızılı takım sadece 1 kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. Galatasaray 2009/10 sezonunda bu kupadan 4.8 milyon Euro gelir elde etmeyi başardı. Galatasaray bu tarihten itibaren 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi ve önemli bir gelire ulaştı. Sarı-kırmızılı takım bu alanda aslan payını gelecek sezonda da kapacak. 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, en az 35 milyon Euro gelir elde edecek.

    Abdullah Avcı
    © AA /
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    Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'dan sonra en çok para kazanan takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 76.7 milyon Euro para kazandı. 2009/2010 sezonunda da bu ligde mücadele eden siyah-beyazlılar 21 Euro kazanmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez mücadele eden Beşiktaş buradan elde ettiği gelirle Galatasaray'dan sonra en çok para kazanan kulüp oldu. 

    Fenerbahçe ise bu süre zarfında 5 kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. Kulüp bu alanda toplam 52.4 milyon Euro'luk kaynağa ulaşmayı başardı. Trabzonspor'un geliri ise toplamda 30 milyon Euro'yu aştı. En büyük geliri ise Şampiyonlar Ligi'nden elde etti.

    ANADOLU KULÜPLERİ UEFA'DA KAZANIYOR

    Bursaspor 10 yılda Avrupa kupalarına bir kez katılarak bu alanda en çok kazanan 5'nci takım olmayı başardı. Şampiyon olduğu 2009/10 sezonundan sonra 2010/11 yılında Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Bursaspor bu alanda 20 milyon Euro kazandı. Konyaspor ise iki kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak 18.3 milyon Euro'luk gelire ulaşmayı başardı. Sırasıyla bu alanda Osmanlıspor 10.4 milyon Euro, Başakşehir 9.4 milyon Euro ve Akhisarspor 8.7 milyon Euro para koydu.

    10 YILLIK UEFA GELİRLERİ

    Takım - Gelir (milyon Euro) 

    • GALATASARAY - 143 
    • BEŞİKTAŞ - 142 
    • FENERBAHÇE - 52.4 
    • TRABZONSPOR - 30.2 
    • BURSASPOR - 20 
    • KONYASPOR - 18.3 
    • OSMANLISPOR - 10.4 
    • BAŞAKŞEHİR - 9.4 
    • AKHİSARSPOR - 8.7
    • TOPLAM 434.4
    Etiketler:
    Para, Şampiyonlar Ligi, kasa, Beşiktaş, Galatasaray, Euro, UEFA
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