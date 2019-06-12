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11:50 12 Haziran 2019
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    Liverpool-Chelsea

    İngilizler 14 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor: Turizmciler, taraftarın 100 milyon Euro bırakmasını bekliyor

    © REUTERS /
    Ekonomi
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    İngiltere'nin köklü kulüpleri Liverpool ile Chelsea, 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa finali için İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Turizmciler, maçın kent ekonomisine 100 milyon Euro'dan fazla katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde 100'e çıkacağını belirtti.

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa finali için gelecek.

    Oteller aylar öncesinden doluluk ve rezervasyonlarını Süper Kupa'ya göre ayarlarken, İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. Oteller finale hazır olduklarına inandıklarını kaydederek, "Liverpool taraftarları İstanbul'a akın edebilir" dedi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi Tottenham
    © REUTERS / MATTHEW CHILDS
    İngilizler İstanbul'a geliyor: 'Sokak stadyumları' projesi başlayabilir
    25 Mayıs 2005'te İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Milan arasındaki karşılaşma, müthiş bir geri dönüşe sahne olmuştu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool, maçı 3-3'e getirerek, penaltılar sonucunda kupaya uzanmıştı. Ancak karşılaşmanın ardından 14 yıl geçti, Liverpool'lu taraftarlar halen maçı unutamadı.

    Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, yakın zamanda yaptığı araştırmada Merseyside bölgesinde yaşayan 1.5 milyon taraftardan 75 bininin sosyal medya hesaplarında şifrelerini 'İstanbul2005' olarak belirlediğini açıklamıştı.

    Tarihe geçen final maçında 60 bine yakın taraftar İstanbul'a gelmişti. Maçı nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına dört günde 3 bin 155 uçak iniş kalkış yapmıştı.

    Dünya gazetesinden Selenay Yağcı’nın haberine göre; finalin olacağı gün haftasonu olmamasına rağmen, stada yakın otel fiyatlarının döviz bazında yüzde 40 artması bekleniyor. Finalde iki İngiliz takımının yarışı sebebiyle İstanbul'a İngiliz akını olacağını da tahmin ediliyor.

    Futbol sebebiyle seyahat eden en fazla turistten olan İngilizler, stada bilet alamasalar da maçların yapıldığı şehirlere gitmeyi ve o atmosferde maç izlemeyi de seviyor. Süper Kupa'yı izlemesi için ağırlıklı İngiliz olmak üzere 50 binden fazla futbolseverin İstanbul'a gelmesi beklenirken, TÜROB, uçak seferlerinin yetersiz kalmaması için başta THY olmak üzere tüm havayollarını uyardı.

    Turizmciler, maçın kent ekonomisine 100 milyon Euro'dan fazla katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde 100'e çıkacağını belirtiyor. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maçın İstanbul turizmi için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, uçuşların yetersiz kalmaması için havayollarının desteğini de istediklerini kaydetti.

    Etiketler:
    final, Süper Kupa, UEFA, Milyoner, Chelsea, Liverpool
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