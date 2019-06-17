Fitch 2020 küresel büyüme beklentisini düşürdü

Gelecek yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2.8'den yüzde 2.7'ye indiren kurum, işletme yatırımlarında bozulan beklentiler, Çin'de tüketici harcamaları artışında görülen zayıflık ve diğer gelişen piyasalarda daha zayıf görünümün etkisiyle Çin, ABD ve Brezilya'da daha yavaş büyüme bekliyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini Mart ayından beri değiştirmeyen Fitch, büyümenin yüzde 3.2'den 2019'da yüzde 2.8'e gerilemesini bekliyor.

Genişlemeci para politikalarının sadece kısmi bir dengeleme sağlayacağını vurgulayan kredi derecelendirme kuruluşu, küresel imala ve ticaretteki düşüşün büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yapacağını altını çizdi.

Fitch Ratings küresel imalat ve ticaretin diğer gelişen piyasa beklentileri üzerinde de baskı yarattığını belirtti.

Kurum Çin için 2020 büyüme beklentisi yüzde 6.1'den yüzde 6'ya, ABD için beklentisini yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e ve Brezilya için yüzde 2.7'den yüzde 2.2'ye çekti.