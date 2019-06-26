Dolar 5.80'in altında

Dün 5.7565-5.8300 arasında işlem gören dolar kuru, günü yüzde 0.24 değer kaybıyla 5.7949'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0.19 azalışla 5.7840 seviyelerinden alıcı buluyor. Euro/TL yüzde 0.22 azalışla 6.5761, sterlin/TL ise yüzde 0.28 düşüşle 7.3322 seviyelerinden işlem görüyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0.1 değer kaybıyla 1.1358, sterlin/dolar yüzde 0.16 düşüşle 1.2671, dolar endeksi ise yüzde 0.08 artışla 96.240 seviyesinde bulunuyor.
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