Türkiye'nin dış borcu 453 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin mart sonu itibariyle brüt dış borcu 453 milyar dolarla milli gelirin yüzde 60'ına yükseldi. Özel sektörün dış borç stoku 300 milyar dolara dayandı.

Türkiye'nin dış borç stoku, 31 Mart 2019 itibariyle son üç yılda 40 milyar dolar artarak 453.4 milyar dolara, net dış borç stoku ise 277.3 milyar dolara yükseldi.

Son üç yıl önce milli gelirin yüzde 48.7’si kadar dış borç varken, günümüzde dış borçların milli gelire oranı (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yüzde 60.6 olarak gerçekleşti.

Dağılıma bakıldığında ise borçların yüzde 66’sı (299 milyar dolar) özel sektörün, yüzde 34’ü (154 milyar dolar) kamunun.

Son 3 yılda 40 milyar $ artarak 453 milyar $'ı geçen dış borçların

%66'sı özel kesimin.

Kamunun borcu, 3 yıl önce %30 iken 2019 1.Ç sonunda %34'e çıktı.

Özel sektörün 299 milyar $, kamunun (MB dahil) 154 milyar $ dış borcu var.

Dış borçların milli gelire oranı %61'e yaklaştı. pic.twitter.com/EFM93jx2SZ — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 28 июня 2019 г.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre 31 Mart itibarıyla: