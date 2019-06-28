TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Daha canlı bir ekonomiyi önümüzdeki günlerde göreceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Haziran ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde artış gördüğümüz gibi inşallah daha canlı bir ekonomiyi de önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Elvan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasınca, ilçe ekonomisine değer katan firmalar için Tarsus Amerikan Kolejinde düzenlenen ödül töreninde konuşma yaptı.

Ekonomideki gelişmelere değinen Elvan, "Biz, son bir yıldan beri ekonomide, iç talepteki daralma ve dış siyasi gelişmeler gibi nedenlerle ekonomide nispeten durgunluk yaşadık. Haziran ayında reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde artış gördüğümüz gibi inşallah daha canlı bir ekonomiyi de önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.