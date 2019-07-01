Borsa 99.700'e kadar çıktı, dolar 5.65 seviyesine düştü

G20 görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi, piyasalarda risk iştahını artırırken TL varlıklar da temmuz ayına güçlü başladı. Bankacılık endeksinde yüzde 7'ye ulaşan prim yaşanırken, BIST 99.700'e kadar çıktı. Dolar/TL ise 5.65 seviyesine kadar düştü.

Hafta sonu G20 zirvesinden gelen mesajların piyasaları rahatlatmasıyla TL varlıklarda değer kazançları öne çıkıyor. TL, dolar ve euro karşısında yükselişe geçerken, borsada yüzde 3'e yakın primle açılış yapıldı. Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde de değer artışları görülüyor.

Dünya gazetesinin haberine göre cuma günü 5.7875 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün 5.65 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye Türkiye piyasalarının bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu 5 Haziran'da görülen 5.6605 seviyesi göz ardı edildiğinde 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviye. Euro/TL ise 6.4280 (-yüzde 2.5) seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2.26 artışla 98.662.85 puandan başlarken, ilk yarıyı yüzde 2.67 primle 99.060 puandan tamamladı. BIST günün ikinci yarısında yüzde 3'ün üzerinde artışla 99.700 seviyesini gördü. Bu arada bankacılık endeksinde ise yüzde 7'ye ulaşan yükseliş dikkat çekti.

FAİZLER DE DÜŞÜŞTE

Türkiye’nin gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 43 baz puan düşüşle yüzde 19.25’ten ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16.35’ten işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2030 vadeli tahvili 1 sentten fazla artışla 133.588'e yükselerek Mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.