Borsa 99.700'e kadar çıktı, dolar 5.65 seviyesine düştü

Hafta sonu G20 zirvesinden gelen mesajların piyasaları rahatlatmasıyla TL varlıklarda değer kazançları öne çıkıyor. TL, dolar ve euro karşısında yükselişe geçerken, borsada yüzde 3'e yakın primle açılış yapıldı. Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde de değer artışları görülüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2.26 artışla 98.662.85 puandan başlarken, ilk yarıyı yüzde 2.67 primle 99.060 puandan tamamladı. BIST günün ikinci yarısında yüzde 3'ün üzerinde artışla 99.700 seviyesini gördü. Bu arada bankacılık endeksinde ise yüzde 7'ye ulaşan yükseliş dikkat çekti.
FAİZLER DE DÜŞÜŞTE
Türkiye’nin gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 43 baz puan düşüşle yüzde 19.25’ten ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16.35’ten işlem görüyor.
Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2030 vadeli tahvili 1 sentten fazla artışla 133.588'e yükselerek Mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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