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01:15 02 Temmuz 2019
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    OPEC günlük petrol üretimini kısma kararı aldı

    OPEC, petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Ekonomi
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    Venezüella Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Quevedo, petrol üretiminin kısıtlanması hakkında, "9 ay uzatma karar aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim" dedi.

    Rusya-Petrol
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
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    Venezüella Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıkladı.

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Quevedo, uzun ancak verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

    Quevedo, "(Petrol üretimini azaltma kararını) 9 ay uzatma kararı aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim" ifadelerini kullandı. Buna göre günlük 1.2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyor.

    Quevedo, Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı ülkelerle yarın yapılacak görüşme sonrasında her iki tarafın oluşturduğu iş birliğinin sürdürüleceğini dile getirdi.

    Vladimir Putin- Muhammed bin Selman
    © Sputnik /
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    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih de bugün alınan kararın arkasında özellikle G-20 zirvesinde yapılan önemli görüşmelerin belirleyici bir rol oynadığına işaret ederek, hem ABD ve Çin görüşmesinin hem de Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmenin küresel pazardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.

    Halid el-Falih, 9 ay uzatma kararının OPEC üyesi bütün ülkelerin ortak kararı olduğunu vurgulayarak, OPEC dışı ülkelerin de bu kararı uygulayacağına olan inancını aktardı.

    Öte yandan 176. Toplantı'da alınan kararların yer aldığı metinde, 9 aylık petrol üretimini kısıtlama kararının 31 Mart 2020’ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

    Bir sonraki OPEC toplantısının 5 Aralık 2019’da yapılacağı kaydedildi.

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da E3/EU+2 (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği) ve İran'dan oluşan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ortak komisyonu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında, siyasi direktörler düzeyinde bir araya geldi. İran adına görüşmeye İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi (solda) katıldı.
    © AA / Aşkın Kıyağan
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    Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler geçen aralık ayında üretimi kısıtlama kararı almıştı.

    30 Haziran’da sona eren karara göre günlük 1.2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyordu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 zirvesinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın, anlaşmanın bu haliyle uzatılması hususunda anlaştıklarını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Halid el-Falih, Suudi Arabistan, Manuel Quevedo, üretim, petrol, OPEC
    Topluluk kurallarıTartışma
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