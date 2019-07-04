'İBB'de alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, müdürlerin izinleri iptal'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimlere gönderilen genelgelerle müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinlerinin iptal edildiği; idemeler, ihaleler, personel alımı, alım-satım ve kiralamaların da durdurulduğu belirtildi.
Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, imzasıyla İBB'deki tüm birimlere gönderilen genelgeler ortaya çıktı.
İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasından İBB şirketleri ve daire başkanlıklarına gönderilen bir genelgede İBB şirketlerinin günlük ve rutin işlerini aksatmayacak şekilde işlerin devam ettirilmesi istenerek, bu kapsamın dışında kalan ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama ve benzeri tüm işlerin ikinci bir talimata kadar durdurulması istendi.
Genelgeyle ivedi konuların Genel Sekreterlik makamına iletilmesi gerektiği de belirtildi.
Gönderilen bir başka genelgeyle ise personel ödemeleri ve ödenmemesi durumunda gecikme cezası, faiz gibi ek yük getirecek borçlar hariç olmak üzere üçüncü kişilere yapılacak ödemelerin geçici süreyle durdurulması istendi.
İBB şirketlerinin harcama birimlerine bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin kullanımına da kısıtlama getirildi. Genel Sekreterlik, ödeme yapılmadan önce kendilerinden ön onay alınmasını belirtti.
Öte yandan başka bir genelgeyle İBB’de müdür ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticilerin kanuni mazeret ve hastalık izni hariç tüm izinlerin durdurulduğu ifade edilerek izinde bulunanların 'ivedilikle' göreve başlamaları istendi.
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