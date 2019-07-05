Dolar/TL 5.60 seviyesinde

Dün akşam günü 5.60'ta tamamlayan Dolar/TL yeni sabaha da yatay seyirle başladı.
Dolar/TL 5.60, euro da 6.32 seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne yüzde 0.05 artışla 99.427.62 puandan başladı.
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Hafta boyu G20 zirvesinden çıkan olumlu haber akışıyla Türk varlıkları olumlu performans kaydetti. TL bu hafta dolar karşısında yüzde 3'ten fazla değer kazandı.
Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmazken ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi izlenecek.
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