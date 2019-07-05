OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor

Bir süredir yolcu beraberinde 3 kilo hurda kuyum getirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mücevher İhracatçıları Birliği (Jewellery Turkey-JTR) Başkanı Mustafa Kamar, gelecek hafta Salı günü OECD'nin Türkiye'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.
© REUTERS / Murad Sezer
Dünya'nın internet sitesinde yer alan habere göre Kamar, "Biz yolcu beraberinde külçe altına değil, kuyum hurdasına kapının açılmasını istiyoruz. 2-3 kilo hurdayı getirsin, beyan etsin, sonra işlenmişini alıp götürsün. Bu kara para olayına girmez" dedi.
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