OECD, kuyum sektörü için Türkiye'ye geliyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) salı günü, Türkiye’deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceği bildirildi.

Bir süredir yolcu beraberinde 3 kilo hurda kuyum getirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mücevher İhracatçıları Birliği (Jewellery Turkey-JTR) Başkanı Mustafa Kamar, gelecek hafta Salı günü OECD'nin Türkiye'deki para hareketleri ve kuyum hareketlerinin sisteme uygunluğunun doğru olup olmadığıyla ilgili istişareye geleceğini ifade etti.

Dünya'nın internet sitesinde yer alan habere göre Kamar, "Biz yolcu beraberinde külçe altına değil, kuyum hurdasına kapının açılmasını istiyoruz. 2-3 kilo hurdayı getirsin, beyan etsin, sonra işlenmişini alıp götürsün. Bu kara para olayına girmez" dedi.