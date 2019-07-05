BİSAM: 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 818 lira

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.03 arttığı haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1971 liraya, yoksulluk sınırı ise 6 bin 818 liraya yükseldi.

BİSAM verilerine göre, haziranda yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.91 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17.49 lira, 10-18 yaş arası bir çocuk için 18.61, 4-6 yaş arası bir çocuğun için 12.69 lira oldu.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, açlık sınırı bir önceki aya göre bin 971 TL’ye, yoksulluk sınırı 6 bin 818 TL’ye yükseldi. Mayıs 2019’da açlık sınırı bin 952, yoksulluk sınırı 6 bin 751 TL idi.https://t.co/C8laS8Go7y pic.twitter.com/xEyBHax4aZ — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 июля 2019 г.

​BİSAM verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken aylık gıda harcaması 1.971 lira olurken, aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6.818 liraya yükseldi.

Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar şöyle:

peynir, çökelek vb. ürünler 17.79 lira,

sebze ve meyve 9.38 lira,

et, tavuk ve balık 12.41 lira,

süt ve yoğurt 8.30 lira,

ekmek 4.39 lira,

katı yağ 2.58 lira,

sıvı yağ 1.28 lira,

yumurta 0.74 lira,

şeker, bal, reçel ve pekmez 2.76 lira oldu.

BİSAM'ın açıklamasında, "Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 39.7 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24.3 oldu. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı 1 yılda 214 lira arttı" denildi.