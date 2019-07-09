Türk-İş Başkanı Atalay: Hükümet 2019 için yüzde 5+4 zam teklif etti, kabul edilecek bir tarafı yok

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapıldı.
Atalay, "3500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de Çalışma Bakanı'na teşekkür ettik" dedi.
Atalay, teklifin kabul edilebilecek, müzakere edilecek bir tarafının olmadığını söyledi.
Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" diye konuştu.
TÜRK-İŞ EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİNİN BRÜT 3500 TL OLMASINI TALEP ETTİ
Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu.
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