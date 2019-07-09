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16:11 09 Temmuz 2019
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    Ergün Atalay

    Türk-İş Başkanı Atalay: Hükümet 2019 için yüzde 5+4 zam teklif etti, kabul edilecek bir tarafı yok

    © AA /
    Ekonomi
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    Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, söz konusu teklifinin kabul edilebilecek bir tarafının olmadığını söyledi.

    Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapıldı.

    Para - TL
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
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    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

    Atalay, "3500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de Çalışma Bakanı'na teşekkür ettik" dedi.

    Atalay, teklifin kabul edilebilecek, müzakere edilecek bir tarafının olmadığını söyledi.

    Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" diye konuştu.

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    © AA / Gökhan Balcı
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    Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu. 

    Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu.

    Etiketler:
    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye, Zam, Türk-İş, Ergün Atalay, Zehra Zümrüt Selçuk
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