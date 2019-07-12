Dolar 5.70'in altında

ABD Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin gelişmekte olan piyasalara yönelik iştahı artırmasıyla yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de 5.70 seviyesinin altında hareket sürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yaptığı açıklamalar Fed'in 30-31 Temmuz tarihlerinde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı.

Buna karşılık bölgesel Fed başkanlarının karşıt ifadeleri piyasalarda kafa karışıklığı yaratırken, dün ABD enflasyon verisi de Fed'in bu ay sert faiz indirimine gideceği beklentilerini sınırladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre bir bankacı, "Fed faizine ilişkin vadeli işlemler hala 25 baz puan da olsa faiz indirimini fiyatlıyor. Bu beklentinin verdiği desteğe karşın içerideki riskler nedeniyle TL lehine sınırlı fiyatlama devam edebilir. Kurda 5.6620 seviyesi önemli ancak asıl olarak 5.60 seviyesinin kırılıp kırılmayacağı izlenecek" dedi.

Cuma günü 5.6345 seviyesinden kapandıktan sonra TCMB başkanının değişmesiyle haftaya Asya seansında 5.8245 seviyesine kadar yükselirken, kur bir boşlukla açılmış oldu.

Dün 5.6775 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.6750/5.6830 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL 6.0355/6.0432, euro/TL ise 6.3991/6.4011 seviyesinde.