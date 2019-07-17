Irak’la yumurta krizi: 17 milyon tavuk kesildi, 1 milyonu telef edildi

Irak hükümetinin Türkiye'den yumurta ithalatını durdurması yumurta üreticisinde büyük krize yol açtı. Yem masraflarını karşılayamayan üretici son 20 günde bir milyon tavuğunu telef etmek zorunda kaldı. Sektör üreticileri ise krizin devam etmesi halinde 6 ay sonra piyasada yumurta bulunamayacağını belirtti.
1 Mayıs itibari ile Irak yumurta ithalatında Türkiye’ye ambargo uygulamaya başladı. Yumurta üreticisi yüzde 20’lik Irak ihracatını ülke piyasasına sürmek zorunda kaldı. Piyasada yumurta arzının artması fiyatlarda ciddi düşüşü beraberinde getirdi. Vatandaşlar yumurtanın ucuzlamasına sevinirken, üretici için bu durum pek iç açıcı olmadı.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, ambargodan bu yana masraflarını karşılayamayan sekiz üretici iflas ederken, yaklaşık 17 milyon tavuk kesilmek zorunda kaldı. Ayrıca son 20 günde yaklaşık 1 milyon tavuk kesimhanelerde sıra olmasından dolayı telef edildi.
‘6 AY SONRA YUMURTA BULUNAMAZ HALE GELECEK’
Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre özel bir yumurta üretim firmasında genel müdür olarak çalışan Savaş Doğan, krizin boyutunu şu cümlelerle anlattı:
“1 Mayıs itibari ile Irak ambargo başlattı. Sektör bu durumdan dolayı krize girdi. Aldığı sattığı ile örtüşmüyor. Mayıstan beri 16 milyon tavuk kesime gönderildi. Son 20 günde de 1 milyon tavuk telef edildi. Kesimhanelerde kısıtlı ve sıra olmasından dolayı bu telef işlemi maalesef oldu. Yem alamayan üretici buna mecbur kalıyor. 12 lira maliyeti olan koli 6 liraya satılıyor. 7-8 üretici bu durumdan dolayı battı. Bu durum devam ederse yaklaşık 6 ay sonra yumurta bulunamaz hale gelecek. Bu piyasa da kolay kolay toparlanmaz. Kesim ve itlaflara devlet desteği, ihracat teşviklerinde arttırım, devletler arası ihracat kapılarının açılması, bu kriz döneminde yumurtada uygulanan %8 KDV uygulamasının diğer temel gıda maddelerinde olduğu gibi, yüzde %1’e çekilmesi sektörümüzün başlıca beklentileri arasındadır.”
Öte yandan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yeni ihracat pazarı arayışlarının sürdüğünü belirtti.
Irak hükümetinin aldığı siyasi ithalat kararının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirten Afyon, “Şu anda arz talep dengemiz tam oluşmadığı için bir çözüme ihtiyacımız var. Çözüm çalışmaları devam ediyor. Bakanlıktan çalışma bekliyoruz. Şu anda arz fazlalığından kaynaklı fiyat düşüşü var. Yeni ihracat pazarı arayışlarımız devam ediyor. Sıkışmış durumdayız. Ayrıca devlet nezdinde çalışmalarımız hızlandı. Önümüzdeki aya kadar bu krizin atlatılmasını bekliyoruz” dedi.
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