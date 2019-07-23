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00:48 23 Temmuz 2019
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    Rusya-Petrol

    ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı

    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    Ekonomi
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    ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi 'İran'dan petrol almaya devam ettikleri' gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

    © REUTERS / Jason Lee
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    ABD Hazine Bakanlığı tarafından Çin petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'nin 'İran'dan petrol almaya devam ettikleri' gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

    ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve yöneticilerinin isimlerini yayımladı.

    Söz konusu şirket ve yöneticilere uygulanan yaptırım kararına gerekçe olarak, 'İran'dan ham petrol almaya devam etmeleri' gösterilen açıklamada, özellikle Çinli Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi (CEO) Youmin Li'nin ABD kontrolündeki döviz, bankacılık veya emlak işlemlerinden men edildiği kaydedildi.

    ABD - İran
    © AA /
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    1994'te kurulan Zhuhai Zhenrong petrol şirketinin, İran ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ve İran ham petrolünün Çin'e ithal edilmesini sağlayan en büyük şirketlerden olduğu biliniyor.

    ABD, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.

    Sonrasında, İran ile petrol ticareti yapan tüm ülkelerin ticaretlerini belli bir zamanda durdurmasını isteyen ABD yönetimi, ticarete devam eden ülke ve şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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    © AFP 2019 / Tiziana Fabi
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    Çin ise ilk etapta bu yaptırımlara karşı gelerek, özellikle petrol ticaretine devam edeceğini açıklamış ancak daha sonra Washington'dan gelebilecek yaptırımlar sebebiyle İran'dan petrol alımını kademeli olarak azaltmıştı.

    Buna rağmen İran'dan petrol ithalatını tamamen kesmeyen Çin, ABD'nin yaptırım açıklamasından bu yana ilk kez geçen ay büyük miktarda İran'dan ham petrol ithal etmişti.

    ABD'nin şu an için Çinli şirketlere uygulayacağı yaptırımlarda ne kadar ileri gideceği belirsizliğini koruyor.

    Etiketler:
    Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı, Yaptırım, petrol şirketi, Çin, İran, ABD
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