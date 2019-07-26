En çok harcama konut ve kiraya

Türkiye genelinde geçen yıl hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin 'hanehalkı tüketim harcaması' istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20.3 oldu. Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2'sini sağlık, yüzde 2.3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2017'de bin 854 lira iken geçen yıl 2 bin 181 lira olarak tahmin edildi.

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı 2017'ye göre 0.6 puanlık artışla yüzde 19.7'den yüzde 20.3'e yükseldi. Çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.4'ten yüzde 4.9'a, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.4'ten yüzde 3.8'e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.2'den yüzde 6.5'e, mobilya ve ev eşyası harcamalarının payı yüzde 6.3'ten yüzde 6.5'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a çıktı.

Diğer taraftan konut ve kira harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı bir önceki yıla göre 1 puanlık düşüşle yüzde 24.7'den yüzde 23.7'ye geriledi. Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı yüzde 4.5'ten yüzde 4'e, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 18.7'den yüzde 18.3'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5'ten yüzde 4.8'e düştü.

DÜŞÜK GELİRLİ HANELER GIDAYA 2 KAT FAZLA PAY AYIRDI

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, birinci yüzde 20'lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hanehalklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 31.4, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28.7, ulaştırma harcamalarına yüzde 9.3, mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5.9 pay ayırdığı görüldü.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 21.6, konut ve kira harcamalarına yüzde 20.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15.4, lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7.8 pay ayırdı.