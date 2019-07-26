En çok harcama konut ve kiraya

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin 'hanehalkı tüketim harcaması' istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20.3 oldu. Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2'sini sağlık, yüzde 2.3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.
Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı 2017'ye göre 0.6 puanlık artışla yüzde 19.7'den yüzde 20.3'e yükseldi. Çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.4'ten yüzde 4.9'a, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.4'ten yüzde 3.8'e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.2'den yüzde 6.5'e, mobilya ve ev eşyası harcamalarının payı yüzde 6.3'ten yüzde 6.5'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a çıktı.
DÜŞÜK GELİRLİ HANELER GIDAYA 2 KAT FAZLA PAY AYIRDI
En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 21.6, konut ve kira harcamalarına yüzde 20.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15.4, lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7.8 pay ayırdı.
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