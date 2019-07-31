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15:26 31 Temmuz 2019
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    DUNYACA UNLU SEYAHAT WEB SITESI TRIPADVISOR ISTANBUL SAYFALARININ YONETIMINI ISTANBUL TICARET ODASI'NIN (ITO) ISTANBUL KONGRE VE ZIYARETCI BUROSU'NA (ICVB) DEVRETTI. ANLASMANIN IMZA TORENI VE TANITIM TOPLANTI ITO'NNU EMINONU'NDE BULUNAN YONETIM MERKEZINDE GERCEKLESTI. TOPLANTIYA ITO VE ICVB YONETIM KURULU BASKANI SEKIB AVDAGIC ILE TRIPADVISOR AVRUPA,ORTADOGU VE AFRIKA YONETICISI CHAD SHIVER KATILDI. FOTOGRAF: CEMAL YURTTAS / ISTANBUL, (DHA)

    İTO, İstanbul'un tanıtımı için TripAdvisor ile anlaşma imzaladı

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    Ekonomi
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    Dünyaca ünlü seyahat sitesi TripAdvisor, İstanbul sayfalarının yönetimini İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na (ICVB) devretti.

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    Her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor’ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını 1 yıl boyunca ICVB yönetecek.

    Sayfaların yönetimi ise ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One İstanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.

    Anlaşmanın imza töreni ve tanıtım toplantısı bugün İTO’nun Eminönü’nde bulunan yönetim merkezinde gerçekleşti. Toplantıya İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver katıldı.

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    Toplantıda konuşan Shiver, İstanbul’a destinasyon aramışında yüzde 158 oranında son 2 yılda artış olduğunu, en çok ilginin ise İspanya’dan olduğunu belirtti: "İstanbul’un otel, restoran ve seyahat puanlarının web sitesinde puanları çok iyi. Barselona, Roma ve Paris’ten daha yüksek puanlara sahip. İstanbul 2019’da harika bir merkez olarak ortaya çıkmakta. Bu yıl İstanbul ziyaret edilecek en iyi destinasyonlar arasında dünyada 8, Avrupa’da 6. sırada yer alıyor." Shiver, ICVB’nin gelecek yıl bir numaralı destinasyon olmayı hedeflediğini ve bunu başarmak istediklerini ifade etti.

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    Avdagiç de şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da turist profilinde belli sebeplerden dolayı son 5 yılda bir değişim yaşadık. Biz şimdi yaşanan bu değişimin tüm artı unsurlarını bir araya getirip bunu avantaja nasıl çevirebiliriz ve İstanbul’daki bu çok daha geniş yelpazeden gelen turist sayısını, daha fazla harcayan turist profiline yükselterek İstanbul’a nasıl daha fazla katma değer sağlayabilirizi öncelikli konu olarak belirliyoruz."

    Açıklamaların ardından Avdagiç ve Shiver anlaşmayı imzaladı. Anlaşmayla hedeflenenler şöyle:

    1- En önemli hedef, her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor’da, İstanbul’a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması.

    2- Projeyle, İstanbul’un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Bir başka ifadeyle şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafımızdan yapılacak.

    3- İstanbul’un TripAdvisor listelerinde ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu’ unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak.

    4- Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul’un sesi duyurulabilecek.

    5- Dijital mecranın imkanlarıyla ‘akıllı hedefleme’ imkanlarına kavuşulacak. Sözgelimi İstanbul’a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul’un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.

    6- TripAdvisor’da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, bize İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek.

    7- İstanbul’da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak.

    8- En önemlisi de seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.

    Etiketler:
    İstanbul, Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası (İTO), TripAdvisor
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