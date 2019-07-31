İTO, İstanbul'un tanıtımı için TripAdvisor ile anlaşma imzaladı

Sayfaların yönetimi ise ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One İstanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.
Anlaşmanın imza töreni ve tanıtım toplantısı bugün İTO’nun Eminönü’nde bulunan yönetim merkezinde gerçekleşti. Toplantıya İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver katıldı.
Açıklamaların ardından Avdagiç ve Shiver anlaşmayı imzaladı. Anlaşmayla hedeflenenler şöyle:
1- En önemli hedef, her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor’da, İstanbul’a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması.
2- Projeyle, İstanbul’un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Bir başka ifadeyle şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafımızdan yapılacak.
3- İstanbul’un TripAdvisor listelerinde ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu’ unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak.
4- Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul’un sesi duyurulabilecek.
5- Dijital mecranın imkanlarıyla ‘akıllı hedefleme’ imkanlarına kavuşulacak. Sözgelimi İstanbul’a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul’un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.
6- TripAdvisor’da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, bize İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek.
7- İstanbul’da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak.
8- En önemlisi de seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.
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