Sabancı Holding'e yeni CEO

Sabancı Holding Üst Yöneticilik (CEO) görevine halen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı.

Sabancı Holding CEO Mehmet Göçmen'in 31 Temmuz itibarıyla kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklamada, CEO'luk görevine 1 Ağustos itibarıyla Cenk Alper'in atandığı belirtildi.

Mevcut durumda Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak olarak görev yapan Alper'in CEO'luğun yanı sıra bu görevi de sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi’nde MBA yaptı.

Topluluğa 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılan Alper, Beksa bünyesinde yurt içi ve yurt dışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa’ya Global Teknoloji Direktörü olarak atandı. Alper, Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu ve 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO’su olarak görev yaptı.

Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Alper, yeni görevi ile birlikte bu görevi de sürdürecek.