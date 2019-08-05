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09:17 05 Ağustos 2019
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    Kredi kartı- POS cihazı

    Kredi kartlarını artık 'yalancı' numara koruyacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Yeni şifreleme yöntemiyle kredi kartı çalındığında gerçek numara gizlenecek, yalancı numarayla kötü niyetli kişiler engellenecek.

    kredi kartı
    © AA /
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    Son yıllarda en çok siber saldırılar ve diğer nedenlerle oluşan güvenlik riskleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Visa Türkiye CEO’su Merve Tezel, kimlik bilgileri ve işlem doğrulama sistemlerini geliştirdiklerini söyledi.

    Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre Token (tokenization) denilen bir sistem geliştirildiğini, Türkçe'sinin şifreleme olarak ifade edilebileceğini belirten Tezel, bu yeni sistemin herhangi bir iş yerinde kredi kartıyla işlem yapıldığında gerçek kart numarasının gizlendiğini, işlemde görülen numaranın sadece o işlemde kullanılan ‘yalancı’ bir kart numarası olacağını söyledi.

    Tezel şöyle konuştu:

    “En basiti şöyle; kartınızı bir işlem için bir yere veriyorsunuz. Kart çalınsa, kaybolsa veya unutulsa, bir şey olsa sonuçta kartınızı kapatacaksınız, bir risk oluşacak. Token diye yalancı bir kart numarası, sanal kart numarasına benziyor ama siz bir iş yerine gittiniz, sadece o iş yerinde geçerli.

    Veya sadece mobil işlemde geçerli olacak. Özel, yalancı bir kart numarası. Arka tarafta gerçek kart numaranıza bağlı bir kart numarası. Bir şey olursa gerçek kart numaranıza hiç bir şey olmuyor. Onu kapatıp yenisini açıyoruz. Tokenlarla hiç bir zaman gerçek kart numarasını açık etmeden çalışabilecek bir alt yapı geliştiriyoruz. Türkiye’ye de gelecek inşallah. Amerika, İngiltere ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde var.”

    'ÖZEL HARCAMALARIN YÜZDE 38'İ KARTLA YAPILIYOR'

    Bendevi Palandöken
    © AA /
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    Özel harcamaların yüzde 38’nin kartla yapıldığını söyleyen Merve Tezel, “Türk kart hamili kartı çok seviyor. Kartın geçmediği çok az alan var” dedi.

    Dijital dünya ile kart sistemlerinin birbirini etkilediğini söyleyen Tezel, “Dijital dünya doksanlarda başlayıp, iki binlerde iyice kayda değer hala geldi. Artık herhangi bir işletmenin dijital bacağının olmazsa olmazı haline geldi. Çünkü bazı şeyleri sadece online alabiliyorsunuz. Ticaretin ödemeler ile birleşmediği noktada ticaret olmaz” dedi.

    'TEMASSIZ KARTTA GERİ KALDIK'

    Temassız kartta Türkiye’nin arzu edilen gelişmeyi göstermediğini belirten Tezel, “Temassız kartta geri kaldık. Polonya yüzde 80. Biz istediğimiz ilerlemeyi gösteremedik” dedi.

    Kart harcamalarının yüzde 18’inin e-ticaret olduğunu söyleyen Merve Tezel, bunun yüzde 30’lara gelmesinin çok sürmeyeceğini söyledi. Tezel, kartın en çok seyahat, online pazar harcamaları, sanal marketler, içerik sağlayıcılar, sinema, giyim ve BES ödemelerinde kullanıldığını söyledi.

    kredi kartı
    Sputnik
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    Paramı Yönetebiliyorum Proje’sinde 10. yılı geride bıraktıklarını ifade eden Visa Türkiye CEO’su Merve Tezel, 1.4 milyon kişiye birebir eğitim verildiğini söyledi. Projenin çok ortaklı yapısı olduğunu ve 27 bankanın desteğiyle yürütüldüğünü belirten Tezel, başarılı olmasında UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), Habitat ve Visa işbirliğinin etkili olduğunu kaydetti.

    Tezel, şöyle konuştu:

    “Finansal okuryazarlık tüm iş ortakları için çok önemli ve en üst düzeyde sahipleniliyor. Visa bu alanda 20 yılı aşkın bir süredir dünya çapında çalışmalar yapıyor. Bu alanda geliştirilen içerikler 16 dile çevrildi. 42 ülkede 40 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. 378’ten fazla finans kurumu hazırlanan içeriklerden faydalandı. Paramı Yönetebiliyorum bu global vizyon çerçevesinde ortaya çıkmış ve örnek olmuş bir projedir. UNDP projeyi kalkınma boyutuyla destekliyor. Proje, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 6’sına katkı sağlıyor.”

    Etiketler:
    Şifreleme, Koruma, Merve Tezel, Visa, numara, yalan, Kredi kartı
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