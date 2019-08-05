Facebook'un ardından Walmart da kripto para çıkarıyor

Cointelegraph’ın haberine göre, 20190236564 numarası ile yapılan ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan başvuru "Blok Zincir Üzerinde Dijital Para için Sistem ve Metod" ismini taşıyor.
Walmart files patent for ambitious stablecoin-like currencyhttps://t.co/rCCDBNwlFm— Cointelegraph (@Cointelegraph) August 2, 2019
Walmart'ın başvuru belgesinde önerilen dijital para projesiyle, kullanıcıların çok düşük ücretle veya ücretsiz şekilde değer saklama olanağına sahip olacağı belirtildi. Kullanıcılar ayrıca dijital parayı Walmart’ın proje ortakları ve belirli perakendecilerde nakde de çevirebilecek. Dijital para hesaplarına faiz ödenmesi dahi söz konusu olabilecek.
Patent başvurusunda, oluşturulması planlanan dijital paranın bankacılık hizmetlerinin pahalıya geldiği, fakir aileler için bir alternatif olabileceğini vurgulandı. Perakendecilik devi ayrıca çıkaracağı dijital paranın kredi ve banka kartlarına ihtiyacı ortadan kaldırarak mevcut bankalara da rakip olabileceğine dikkat çekti.
Facebook de, geçen haziran ayında, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)