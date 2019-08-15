CHP'li Öztrak: Şahlanışa geçen ekonomi değil işsizlik

CHP'li Öztrak, 2019 Mayıs ayı işsizlik rakamlarını yazılı açıklama ile değerlendirdi.
Öztrak açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:
'MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINMIŞ İŞSİZLİKTE REKOR'
Mayıs ayı işgücü rakamlarında dikkat çekici bir diğer gelişme ise işgücüne katılan yurttaşlarımızın sayısının hızla yavaşlamasıdır. Çalışma çağındaki nüfus son bir yılda 745 bin kişi artarken, bu yurttaşlarımızın sadece 152 bininin işgücüne katıldığı anlaşılıyor. Bu durum işsizlik oranını ve işsiz sayılarını olduğundan daha iyi gösteriyor. Nitekim, işgücüne katılım Mayıs'ta geçen yılki seviyelerinde kalsaydı, resmi işsizlik oranı yüzde 12.8 yerine yüzde 13.5 olacaktı.
'KÜRESEL EKONOMİK KRİZDE GÖRÜLMEYEN İŞSİZLİĞİ BU KRİZDE GÖRDÜK'
İstihdamdaki kayıplar ise son 7 aydır devam ediyor. Mayıs dönemi itibariyle son bir yılda daha önce işi olup da işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 869 bin oldu. Son bir yılda tarımda işini kaybedenlerin sayısı 307 bin, sanayide işini kaybedenlerin sayısı 123 bin olurken; aynı dönemde inşaat sektöründe işini kaybedenlerin sayısı 538 bin oldu. Tarımda son 16 aydır, inşaatta son 14 aydır, sanayide ise son 6 aydır istihdam kaybı devam ediyor. Yine çalışmak isteyen her dört gencimizden biri iş bulamıyor.
'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR'
Öztrak, ekonomi yönetiminin ciddiyet istediğini belirterek, "Oysa İktidar evine ekmek götüremeyen, evladı okuyup da iş bulamayan anne ve babaların sıkıntılarının ve acılarının hala farkında değil. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar. İktidar yanaşmalarının ve yandaşlarının dışında hiç kimsenin gemisi yürümüyor. Ekonomi türbülanstan çıktı, şahlanışa geçti gibi laflarla zaman tüketiyorlar. Pansuman ve aspirin tedavisiyle işi götürmeye çalışıyorlar” dedi.
Öztrak, "Daha dün seçimlerde 2.5 milyon kişiye iş sloganlarıyla meydan meydan dolaşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve ülkeyi afiş ve pankarta boğan sivil toplum örgütleri bu rakamlardan sonra vatandaşlarımızın yüzüne nasıl bakacaklar. Bir de bunlar yetmezmiş gibi krizi yönetecek bürokrasiyi hallaç pamuğu gibi oradan oraya atıyorlar. Sosyete damat ve kayınpederi artık kendine gelmeli ve yurttaşlarımızın sıkıntılarına çözüm olacak gerçekçi, güven uyandıracak politika ve çözümlere odaklanmalıdır. Aksi halde kesintisiz artan, rekor üstüne rekor kıran bu işsizlik rakamlarıyla ülkenin şarampole yuvarlanması kaçınılmazdır" diye konuştu.
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