Dolar 1.5 ayın en yüksek seviyesini gördü

Dün 5.7905 ile yaklaşık 1.5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.82 değer kazancıyla 5.7620'den tamamladı.
Euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0.26 azalışla 6.3840'tan, sterlin/TL de yüzde 0.36 değer kaybıyla 7.0430'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesinin ise dün 1.11 kritik sınırının altına inmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürdüğü, yüzde 0.12 değer kaybıyla 1.1070 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.
Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL için 5.75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5.85'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5.6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)