Anadolu Efes CEO'su: Vergi dairesi gibi çalışıyoruz

Toplanan vergilerin yüzde 1'inin biradan elde edildiğini söyleyen Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, "Vergi dairesi gibi çalışıyoruz" dedi. Çaka, Türkiye kadar regüle bir pazarın başka bir yerde olmadığını, sadece Rusya ve Türkiye'de pazarlama faaliyetlerinde bulunamadıklarını dile getirdi.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bütçenin en büyük gelir kalemleri arasında yer alan alkollü içeceklerde yılda iki kez artan vergi oranları milyarlarca liralık bir gelir yaratırken, Türkiye'deki alkollü içecek pazarı da hızlı bir şekilde küçülüyor.

Son 10 yıldır pazarlama ve sponsorluk faaliyetlerinin yasaklandığı Türkiye'de geçen bu süre boyunca pazar yüzde 30 daralmış durumda.

Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, tarıma verilen destekler ve bira üretiminde kullanılan hammaddeler için gerçekleştirilen sürdürülebilir tarım projeleri ile birayı ve yerli üretimi sahiplendiklerini anlatan Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, "Bira sektörü 1'e 5'lik bir istihdam yaratıyor. Biranın yüzde 65'i vergiden oluşuyor. Pazarın durumu ile yakınmak yerine bununla yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'VERGİLERİN YÜZDE 1'İ BİRADAN ELDE EDİLİYOR'

'Gelecek Tarımda' projesi kapsamında, biranın ana hammaddelerinden biri olan şerbetçiotunun Türkiye'deki serüvenini hasat alanında aktaran Çaka, piyasaya dair de kısa bir değerlendirmede bulundu.

"Farklı okazyonlarla birayı sahiplenmeye çalışıyoruz. Bugün büyük şehirlerde çok güzel bira içme şansınız var. Bu kültürün devamlılığı için de büyük yatırımlar yaptık. Toplanan vergilerin yüzde 1'i biradan elde ediliyor. Vergi dairesi gibi çalışıyoruz" diye konuşan Çaka, Türkiye kadar regüle bir pazarın başka bir yerde olmadığını, sadece Rusya ve Türkiye'de pazarlama faaliyetlerinde bulunamadıklarını söyledi.

"Türkiye kadar regüle bir pazar yok" diyen Çaka, "Alkollü içecek sektöründeki yüksek vergiler pazarı yüzde 30 oranında küçültürken, Rusya ve Türkiye en regüle pazarlar olarak öne çıkıyor" ifadesini kullandı.

'SON 10 YILDA 2 FABRİKA KAPANDI'

Tüm bu şartlar altında son 10 yılda 2 fabrikanın kapandığını anlatan Çaka, özellikle yurtdışında hızlı bir büyümeye imza attıklarını anlattı.

Çin'de birkaç kat büyüyen bir operasyonun olduğunu, Avrupa'ya bira ihracatı yaptıklarını dile getiren Çaka, Almanya'ya yılda 4 milyon litre ihracat yaptıklarını aktardı.

Orta Doğu ülkelerinde ise alkolsüz biraların tercih edildiğini belirten Çaka, içecek grubu gelirlerinin yüzde 60'ının yurtdışından geldiğini kaydetti.