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11:19 26 Ağustos 2019
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    Galataport projesi tanıtıldı: İlk gemi, 5 Nisan 2020’de yanaşacak

    © AA / Mehmet Eser
    Ekonomi
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    Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, "Galataport, Doğuş Grubu'nun ustalık dönemi eseri" dedi. Galataport'a ilk gemi Nisan 2020'de yanaşacak.

    Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nde sona yaklaşılıyor. İstanbul'un dünyaya açılacak yeni kapısı Galataport'a, ilk gemi Nisan 2020'de yanaşacak.

    © AA / Mehmet Eser
    'Galataport hizmete girdikten sonra 2.5 milyon turist bekleniyor'
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    Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave 1.5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor.

    NTV’nin aktardığı habere göre Galataport projesi için şu sıralarda lansman toplantısı düzenlendi.

    AKHAN: BU PROJE BİZLER İÇİN GURUR VESİLESİDİR

    Açılış konuşmasını yapan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "2014 yılında çıktığımız bu yolculukta artık geri sayıma başladık. Projemizin 2020’nin ikinci çeyreğinde açılacak olmasının heyecanını yaşıyoruz.

    Grubumuzun öncelikli hedefi, uluslararası ortaklıklarla ülkemizi küresel ölçekte temsil etmek ve katma değer yaratmaktır. Bu doğrultuda İstanbul için tarihi açıdan eşsiz bir konumda yer alan Galataport İstanbul projesi, bizler için büyük önem taşıyor.

    ‘KARAKÖY’E ESKİ RUHUNU TEKRAR KAZANDIRACAK’

    İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı
    © Fotoğraf : DHA
    Galataport için yıkım sürüyor: İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı
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    1.2 km sahil şeridinde yer alan Galataport, bir zamanlar İstanbul’un ticaret merkezi olan Karaköy’e eski ruhunu tekrar kazandıracak. Bu projeye Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla imza atmak bizler için bir gurur vesilesidir.

    Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin m2’dir. Ofis alanları ise, tarih boyunca finans, sigorta ve bankacılık merkezi olmuş bu bölgede yaklaşık 43 bin m2’lik kiralanabilir alana sahip.

    DÜNYADA İLK KEZ UYGULANACAK TEKNİK

    Projemizin en önemli ayaklarından biri de kruvaziyer limanı. Yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile zemin altında toplam 29.000 m2’de kurgulanıyor. İlk gemi, 5 Nisan 2020’de Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı’na demir atacak, şehir ve ülke turizminde yeni bir sayfa açılacak.

    Karaköy yolcu salonu
    © Fotoğraf : DHA
    Galataport’ta yıkım işlemi büyük ölçüde tamamlandı
    Ayrıca, proje bünyesinde tarihi binaların restore edilmesi ile geliştirilen 177 odalı Peninsula İstanbul da yer alıyor. 1928’de kurulan ve dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan Hong Kong menşeili Peninsula Grubu, adıyla örtüşen bir şekilde İstanbul’da tarihi yarımadanın tam karşısında yeni otelini açacak.

    Kruvaziyer limanının, kafe ve restoranların, ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak mağazaların ve otelin açılmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

    Projemizin etkin bir şekilde yürüyebilmesi için bizlere finansman desteği sağlayan; Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası, TSKB ve Finansbank yönetimlerine sizlerin huzurunda bir kez daha Grubum ve proje ortağımız Bilgili Holding adına minnetlerimizi sunmak istiyorum."

    ŞAHENK: GALATAPORT DOĞUŞ GRUBU İÇİN USTALIK DÖNEMİ ESERİ

    Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk de konuşmasında şunları kaydetti:

    Karaköy yolcu salonu
    © Fotoğraf : DHA
    Galataport projesi durduruldu
    "Galataport, Doğuş Grubu'nun ustalık dönemi eseri. İstanbul'un geçmişi ve geleceği daha önce hiç bu kadar birbirine yaklaşmamıştı. Eşsiz tarihi binalar, karşımızda dünyanın en büyüleyici siluetlerinden biri Topkapı Sarayı, bir yanımızda Karaköy, arkamızda Galata Kulesi. Eminim ki, bugüne kadar İstanbul'a hiç bakmamıştınız. Galataport ile birlikte güzel İstanbul’umuza bambaşka açıdan daha kavuşmuş oluyoruz. Amaç eşsiz sahil şeridini tüm ziyaretçilere kazandırmak. Galataport 2020'de kapılarını açıyor.

    Finansal anlamda ciddi çalışmalar yaptık. Yakın zamanda organizasyonumuzu yeniden düzenledik. Tüm bu süreç içinde Galataport yatırımımıza bitmeyen heyecan ve şevkle devam ettik. Memleketimize olan sorumluluk hissi en değerli itici gücümüz oldu.

    Tarihi Paket Postanesi yıkıldı
    © Fotoğraf : DHA
    Karaköy'deki tarihi Paket Postanesi de yıkıldı
    Gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, mürettebat dahil yılda 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik. Gün geçtikçe gemi rezervasyonlarımıza yenileri de ekleniyor. Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecektir. Peninsula Grubu dünyada ilk kez bir ülkeye yüzde 50 oranında yatırımcı olarak geliyor. Bizi heyecanlandıran bir diğer unsur, tam anlamıyla bir kültür ve sanat platformu olmasıdır. Burada iki müzemiz olacak.

    ‘GLOBAL ANLAMDA MÜTHİŞ SES GETİREN İŞLER YAPIYORUZ’

    Yeme içme, ağırlama ve eğlence alanında Türkiye'nin lideri olmakla kalmadık global anlamda müthiş ses getiren işler yapıyoruz. Tamamen kendine özgü olan Galataport İstanbul, yaklaşık 400 bin m2'ye yayılıyor.

    Son 12 yılda yaptığımız 9 milyar dolarlık yatırımın yüzde 83'ünü Türkiye'de gerçekleştiren ve gücünü birbirimizden alan 25 bin kişilik bir aileyiz. En başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bizi destekleyen devletimizin saygı değer yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Galataport İstanbul'un Doğuş Grubu'nun bizi heyecanlandıran en önemli projelerinden biri olduğu aşikar."

    BİLGİLİ: İSTANBUL ÇOK DAHA ÇAĞDAŞ BİR ŞEHİR OLACAK

    Karaköy yolcu salonu
    © Fotoğraf : DHA
    Yıkılan Karaköy Yolcu Salonu havadan görüntülendi
    Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgini de konuşmasında şunları söyledi:

    "5 yıl süren zorlu bir mücadeleden geçtik. İstanbul Galataport'tan sonra çok daha çağdaş bir şehir olacaktır. Projenin en büyük etkisi İstanbul halkının kapalı AVM'lerde sosyalleşme mecburiyetinin bitip tarihin ve sanatın ortasında aileleriyle birlikte sosyalleşmelerini sağlayacak bir proje olmasıdır. Bu dev projede bizi küçük ortak olarak kabul eden Türkiye'nin dev kurumu Doğuş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e teşekkür etmek istiyorum. Hüsnü Akhan'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

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    Etiketler:
    Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, İstanbul, Galata Kulesi, Karaköy, Hüsnü Akhan, Galataport, Gemi, Ferit Şahenk, Bilgili Holding, Doğuş Grubu
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