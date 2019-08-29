Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyon görünümünde iyileşme sürüyor

Merkez Bankası Başkanı Uysal, Türkiye Bankalar Birliği üyelerine sunum yaptı.

Uysal sunumunda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu belirtti.

Ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü söyleyen Uysal, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini kaydetti.

Uysal, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı.

Uysal sunumunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Sunumunun sonunda Uysal, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.