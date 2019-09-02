Kayıt
19:08 02 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Balık fiyatları ilden ile farklılık gösteriyor

    © DHA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Av yasağı kalktı, taze balıklar tezgahlardaki yerlerini almaya başladı. İl İl balık fiyatları farklılık gösterirken, İstanbul Beşiktaş'ta hamsinin kilosu 25 lira, istavritin kilosu 15 lira, barbunun kilosu ise 20-25 lira arasında satılıyor.

    İstanbul Su ürünleri Hali'nde balık komisyonculuğu yapan Sıtkı Yılmazer, "Dün ilk gündü balıklar biraz azdı, fiyat yüksekti. Bugün nispeten düne göre biraz daha düştü. Dün hamsinin kasası 300 liraydı, istavrit 200 liraydı. Bugün hamsi 200'den başladı sabah, 100 liraya kadar düştüğü oldu" dedi.

    İstanbul ve diğer iller arasında fiyat farkı olmasıyla ilgili ise Yılmazer, şöyle konuştu:

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    İBB Başkanı İmamoğlu halde mezat yönetti: 160 liradan satışa çıkardığı bir kasa balığı 180'e sattı
    "Normal, çünkü balığın yüzde 90'ı İstanbul balık halinde satıldı. Balık burada tutulduktan sonra bir nakliye olayı var, buzlanma olayı var, işçilik olayı var ondan sonra şehirlere sevk edilme durumu var. Bunların her biri maliyet. İstanbul'da çıkan balıklar diğer şehirlere sevk edildiği zaman ya da bu durum tam dersi olduğu zaman fiyatlarda da farklılık oluyor. Her balık her an her yerde olmuyor. Şu anda Marmara bölgesinde avcılık var, hamsicilik var. Diğer şehirlerimizde istavrit balığı olabilir. Olmayan balıklar diğer şehirlere gider, orada olmayan balıklar da buraya gelir. İstanbul'da balık 10 lira olduğunda Trabzon'da da 10 lira olacağı anlamına gelmez. Bu tam tersi durumda da böyledir" şeklinde konuştu.  Fiyatlar belirleyici olan şeyin arz-talep olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Bir önceki gün perakende satış yerlerinde ne kadar çok satış olursa, bir gün sonra talep artar. Her üründe olduğu gibi. Mesela bu sabah ilk gelen mamuller 225 liraydı, sonradan  100 liraya düştü. 225 liraya balık alan satıcı tezgaha en az 25 lira etiket koymak zorunda. Ancak öyle kurtarır onu."

    'BALIK FİYATLARINDA BELİRLEYİCİ İL İSTANBUL'

    Balık fiyatlarını belirleyen ilin İstanbul olduğunu dile getiren Yılmazer, "Tüm Türkiye'nin tükettiği balığı İstanbul tüketir. İstanbullu ne kadar çok balık yerse o kadar satış olur. Ben bilirim 10 yıl önce de hamsinin fiyatı 5 liradır. Hala insanların 5 lira beklentisi var. Ama el insaf diyorum. Her şeye, tüm maliyetlere zam geldi. Etin 50 lira olduğu bir dönemde hamsinin 5 lira olması komik olur" dedi.

    BU SENE BALIK BOL

    Ege'de balon balık alarmı
    © Fotoğraf : DHA
    Ava çıkanlara 'balon balığı' uyarısı: Ele alınırsa parmakları kopartır, etinin tüketilmesi yasak
    Beşiktaş Balık Pazarı esnafı Tahsin Sarıyaprak ise, bu sene balık bol olacak ifadelerini kullanarak "Palamutu biraz az bekliyoruz. Hamsi balığı çok olacak gibi. Geçen sene çok küçüktü bu sene gayet iyi. Fiyat net şu olacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Her gün fiyat düşüyor tabii bolsa. Daha piyasa belli değil. Balık ne kadar çok gelirse fiyat düşer. İstavrit dün 25 liraydı, bugün 15 lira, yasaktan önce 40 liraydı. Mezgit balığı 15-20 lira, barbun 60-70 liraydı kilosu. Birinci günü 25 lira, bugün 20 liraya düştü" şeklinde konuştu.

    KARADENİZ'DE İSTAVRİT, MEZGİT VE BARBUN BEREKETİ

    Samsun'da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbun ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, barbun 10, mezgit ise 15 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Recep Erdoğan, yeni av sezonunu iyi başladığını belirterek, "Teknelerimiz denize açıldı ve ağlarımız balıklarla dolmaya başladı. Bu yıl palamut az olur diye bekliyoruz ancak tutulan ince balıklar yerini dolduracak gibi. İstavrit, mezgit ve barbun bol miktarda tutuldu. Tezgahlarımız yeniden şenlendi. İnşallah hamsinin de bu yıl bol olmasını bekliyoruz. Balık bol olsun vatandaşlarımızda ucuza balık yesin istiyoruz. Yeni sezondan ümitliyiz" dedi. 

    SİNOP'TA HAMSİ 20 LİRA

    Sinop'ta da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu.

    © Flickr /
    Vedat Milor'un 'Balığa limon sıkılır mı?' anketi sonuçlandı
    Sinoplu balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk hamsisinin oldukça rağbet gördüğünü belirterek "Hamsi biraz erken başladı, nedeni şu; bu sene palamut avcılığı yok. Daha doğrusu palamut yok. Bu yüzden de tekneler palamut yerine hamsi ağlarını koyarak hamsinin peşine düştüler. Bu iyi bir şey değil, palamut hiç görünmüyor çünkü. Uzun zamandan beri ilk defa başımıza gelen bir şey. Ama tabi balıkçılar da haklı olarak geçimini sağlamak için diğer seçeneklere başvurarak hamsi avcılığına başladı. Bunun yanında da mezgit, istavrit oluyor. Karadeniz balıklarının hemen hemen tamamı var, palamut hariç" diye konuştu.

    TRABZON'DA BALIK PAZARINDA HAREKETLİLİK

    Trabzon'da da balık pazarında hareketlilik yaşanırken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavrit ve mezgidin kilosu 5 ila 10 lira arasında satışa sunuldu. Balık fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, şunları söyledi:

    "Balıklar yeni gelmeye başladı. Sezonun ikinci günü. Palamut beklentilerimizin üzerindeydi ama palamut hiç gelmedi. Deniz sıcaklığı havaların sıcaklığı denizdeki balığı çok etkiliyor. Palamut zamanına 15 gün daha var. Şu an zaten rövanşta olan istavrit. Onun hemen peşine mezgit geliyor. Balıklarda gayet kaliteli ve fiyatları da uygun. Bu sezondan oldukça umutluyuz. Tabi ki denizin sahibi Allah. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Vatandaş da balığın hem cebe hem de mideye hitap etmesi beklentisinde. Bizde balığın bol olması beklentisindeyiz. Bugün mezgit 10 lira, çingene palamuttun tanesi 10 lira, levrek çupra 25 lira, somon 30 lira, istavrit 5 ila 10 lira arası değişiyor. Şu an Karadeniz'de olan balıklar bunlar."

    © İHA / BEKİR KOCA
    Av yasağı bitti: Balıkçılar, 30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladı
    Palamutun bu sezon ağlarına henüz takılmadığını söyleyen Örseloğlu, "'Vira bismillah' dedik. 1 Eylülde başlangıcı yaptık. Normalde 1 Eylülde genelde ağlarımıza istavrit, palamut, barbon ve çinakop gelir. Ama sanki bu sene umduğumuz olmayacakmış gibi bir hava var. Palamut hiç yok. Palamuttun küçüğü moloz dediğimiz balık çıktı başka da çıkmadı. Bakalım havaların soğumasını bekliyoruz. Fiyatlarda oldukça uygun. Vatandaşta memnun. Herkesin alabilecek olduğu bir fiyat. İnşallah sezonumuz bol bereketli olur" dedi.

    ESKİŞEHİR'DE İSTAVRİT 20 LİRA

    Eskişehir'e de ise yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar soluğu balıkçı tezgahlarında aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle hamsi ve istavritin kilo 20 liradan, uskumru 20, sardalya 15, mezgit 30, barbun ise 40 liradan satışa sunuldu.

    Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Aslanbenzer, fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüşe geçeceğini belirterek, "Şu an av mevsimi açıldı ama deniz suyu çok sıcak olduğu için balıklar biraz dağınık. Fiyatlarda 20 lira civarında. Bu 10-15 gün sonra havaların biraz daha soğumasıyla ve balıkların bir araya gelmesiyle birlikte daha da bollaşır. Bu sene hamsi, istavrit bol. Ancak palamut geçen seneye göre daha az. Havanın da sıcak olmasından dolayı hamsi alan müşteri sayısı yüzde 40 diyelim. Müşterilerimizden özellikle aldıkları yeri iyi belirlemesini tavsiye ediyorum. Şoklu balıkla, taze balık arasında çok fark vardır. Özellikle balığın gözünden anlayabilirler bu durumu. Ama özellikle sırt kısmına ve göz kısmına dikkat etmeliler. Balığın karnı patlak ve yumuşak değil sert olmalı" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Serhat Çağdaş
    Erdoğan: Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere verilmiş emanettir
    FİYATI 1 GÜNDE 5 LİRA DÜŞTÜ

    Balıkçılardan Selahattin Arslan da sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını söyledi. Hamsi kilo fiyatının 1 günde 5 lira düştüğünü anlatan Arslan, "Şu anda bu balıklar yeni gelmesine rağmen dün 25 liraydı bugün ise 20 lira. Yarın öbür gün balığın daha ucuz olacağını düşünüyoruz. Geçen sene hamsi balığı ufaktı bu sene ise iri. Bu sene çok büyük bir beklentimiz var. Biz hamsi balığının 10 liraya düşmesini istiyoruz ki herkes yesin ve faydalanabilsin. Balık pahalılaştığı zaman zengin yemeği oluyor, ucuzladığı zaman ise fakir yemeği oluyor" şeklinde konuştu. Balık almak için tezgahları dolaşan Erdoğan Karaaslan da fiyatların daha da ucuzlaması gerektiğini savundu. Karaaslan, "Halkımızın yiyebilmesi için fiyatların biraz daha ucuzlaması gerekiyor tabi ki. İlk aşama için fiyatlar uygun değil ama ileriki zamanlarda yani özellikle de havalar soğuduğunda fiyatlar düşecek büyük bir ihtimalle" dedi.

    ÇANAKKALE'DE BALIK BOLLAŞTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

    Çanakkale'de ise ilk kez balıkçı tezgahlarında yerini alan hamsinin fiyatı 25 lira oldu. Av yasağının olduğu yaz döneminde 50 liradan satılan istavritin fiyatı ise 25 liraya kadar düştü. Sardalya 30 liradan 20 liraya, mezgit 70 liradan 40 liraya, tekir 75 liradan 30 liraya düştü. Kolyoz 15, levrek 35, çipura 35 liradan satıldı.

    Köpekbalığı
    CC0
    Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor
    Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, av yasağının sona ermesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Dinç, "Sardalya 35-40 liraydı, şuanda ise 20-25 lira. İstavrit 40 ile 50 lira arasındaydı, şuanda 25 lira. Hamsi ise bugün ilk kez tezgaha geldi. Karadeniz hamsisi de 25 lira. Mezgit 70 lira civarındaydı, 40 liraya düştü. Tekir 75-80 lira arasındaydı, şimdi ise 30 liraya düştü. İstavritte, çinekopta, lüferde bolluk bekliyoruz. Ama palamutu bu sene biraz arayacağız. Palamut olur ama fiyatı yüksek olur. İlerleyen zamanlarda inşallah hamsi, istavrit, çinekopta bolluk yaşanacak. Hamsiyi inşallah vatandaşımız 15-20 liraya yer. istavrit yasak döneminde az olduğu için 40 ile 50 lira arasındaydı. İlk defa 25 liraya düştü. Eğer bollaşırsa fiyatı daha da düşebilir. Av yasağı bitti, bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Eylül, Yeni sezon, av, Fiyat, hamsi, Palamut, çinekop, mezgit, istavrit, Balık
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'nin Virginia eyaletindeki Williamsburg kentinde yer alan eski ABD başkanlarının dev büstleri, turistlerin ilgi odağı haline geldi.
    Tarih çöplüğüne atıldılar: Kendi haline bırakılmış eski ABD başkanlarının dev büstlerinin etkileyici görüntüleri
    Karikatür
    Trump 'ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu: Çin ve Rusya ile uzayda etkin mücadele
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet