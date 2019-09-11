Kayıt
10:42 11 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

    ABD Ticaret Bakanı Ross'tan Türkiye'yle ticari ilişkilerde 'parazit'e karşı somut adım önerisi

    © AA / Fatih Kurt
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu arkadaki başka alanlardan kaynaklanan sorunların yarattığı parazit yakın dönemdeki ilişkileri etkilemeye, ticari ilişkiler üzerinde etkili olmaya devam edecek” dedi.

    Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

    © AA /
    Erdoğan'dan ABD Ticaret Bakanı'na: Aramızdaki yakın diyaloğu Trump'ın ziyaretiyle taçlandıracağımıza inanıyorum
    Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Ross ile birlikte Türkiye'nin endüstri kapasitesi, yetenekleri ve görünümüne ilişkin sektör temsilcileriyle verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

    Amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak olduğunu ifada eden Pekcan, bu amaç için Ross ile nisan ayındaki Washington ziyaretinden itibaren çalıştıklarını ve bu kapsamda çalışma grubu kurduklarını anımsattı.

    Pekcan, bu konuda her sektörün ayrı bir çalışma ortaya çıkardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Biz bu çalışmaları Sayın Ross ile paylaştık. Oluşturulan çalışma gruplarının raporları birbiriyle örtüşür nitelikte. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her sektör bizim için önemli. ABD tarafının da fazla ilgi duyduğu sektörler var. Biz de bazı sektörleri ilk safhada birlikte çalışmak üzere seçtik. Yaptığımız çalışmaları özel sektörle de paylaşmayı ve onlardan görüş almaya devam edeceğiz. Sektörel çalışma grubunun çalışması bu ay başlayacak, biz hazırız."

    Tarafların birbirini iyi anladığını ve beklentilerin ne olduğunu bildiklerini kaydeden Pekcan, ortaya koyulan hedefe ulaşmak için iş camiasına yönelik altyapıyı çalışmalarının da yapılması gerektiğini söyledi.

    © AA /
    Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü: Amacımız iki ülke arasında 100 milyar dolar hedefine ulaşmak
    Pekcan, altyapı çalışmalarıyla birlikte bazı sektörlerde ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret ederek, "Her iki ülke birlikte çalışarak, tüm engelleri aşabilir. Sayın Ross'un 5 günlük bu ziyareti çok önemli ve aynı zamanda ABD hükümetinin bu konuları ne kadar ciddiye aldığını gösterir nitelikte. Kendisiyle ziyaret sürecinde tüm sektörleri analiz ettik" diye konuştu.

    ‘TÜRK ŞİRKETLERİNİN ABD'DEKİ SATIŞLARI 700 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDE’

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'nin bin yıldır olduğu gibi her alanda bugün de çok güzel ve büyük bir ülke olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2.5 saat çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ross, şöyle konuştu:

    "Toplantı, oldukça açık ve yapıcı bir diyalog içerisinde gerçekleşti. Ticari ilişkilerimizin yapısını ve karmaşıklığını ele aldık. Bugün Türkiye'de iş yapan bin 700 ABD şirketi var ve bunlar ABD'nin en bilinen markaları. Bu ABD şirketleri ve bunların bağlı ortaklıkları geçen yıl 35.4 milyar dolarlık gelir elde etmişler. Bu da Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yaklaşık 3.5'ine denk geliyor. Bu ABD şirketleri 78 bin Türk istihdam ediyor ve Türkiye'deki toplam varlıkları 31 milyar dolar değerinde. Dolayısıyla gerçekten uzun vadeli yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. ABD şirketleri Türkiye için oldukça faydalı kuruluşlar. Biz burada her iki ülkenin de ticari çıkarlarını güçlendirmek için bulunuyoruz."

    Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross
    © AA /
    Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi
    Ross, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, jeopolitik müttefikliğin iniş çıkışlarının da üstesinden geldiğini belirterek, "Türk şirketleri de ABD'ye doğrudan yatırım yapıyor. Bu yatırım geçen yıl rekor kırdı ve 300 milyon dolara ulaştı. Türkiye, ABD'deki doğrudan yabancı yatırım yapan ülkeler arasında 15. sırada bulunuyor. Türk şirketlerinin ABD'deki satışları 700 milyon dolarla rekor bir seviyeye ulaştı. Tüm bunların devam etmesini umuyoruz" dedi.

    Ekonomik başarının, şeffaflığa, öngörülebilir yargı sistemine, fikri mülkiyet ve insan haklarının korunması ve makul yasal çerçeveye bağlı olduğunu dile getiren Ross, "ABD şirketlerinin bu anlamda korunması çok önemli. ABD şirketlerinin, enerji, tarım, turizm ve diğer sektörlerde sizlerle iş birliği yapması çok mühim, sizleri kazan-kazan modeliyle böylesi bir iş birliğine teşvik etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘SORUNLARI VE MEVCUT ENGELLERİ ELE ALDIK’

    İki ülke arasındaki birlikte çalışma geleneğinin daha ileri safhalara taşınması gerektiğini kaydeden Ross, sözlerini şöyle tamamladı:

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
    © AA / Fatih kurt
    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye-ABD Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı
    "Toplantıda, sorunları ve mevcut engelleri ele aldık. Çok açık sözlü görüşmelerimiz oldu. Özellikle F-35 ve füze kararı sonrasını düşünecek olursak, en acil ihtiyacımız olan şey, spesifik ve somut birtakım verileri duyurmamız. Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu arkadaki başka alanlardan kaynaklanan sorunların yarattığı parazit yakın dönemdeki ilişkileri etkilemeye, ticari ilişkiler üzerinde etkili olmaya devam edecek."

    ‘HİSARCIKLIOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN ÇOK ETKİLENDİM’

    Ross, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik yaptığı konuşmadan çok etkilendiğini dile getirerek,  "Ticaret hacmimizi çok kısa vadede, günler içerisinde bir kaç milyar dolar daha artırmamız mümkün. Böylelikle uzun vadedeki 100 milyar dolarlık hedefimize daha kısa sürede ulaşabiliriz" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Ticaret Bakanı Pekcan: Hedefimiz ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmak
    Etiketler:
    Washington, Ticaret, ABD, Türkiye, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hegen'in İzlanda'daki buzulların erimesi sonucu oluşan havuzlar görüntüsü.
    Alman fotoğrafçının insanın doğaya etkisini gösteren etkileyici kareleri
    Karikatür
    ‘ABD, IŞİD sonrası meşruiyet sorununu oyalama taktiğiyle aşmaya çalışıyor'
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet