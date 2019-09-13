AK Partili Bostancı: Türkiye 2045 - 2050'de ekonomisi en büyük 5 ülke arasında

Amasya Şeker Fabrikası'nda 66. kampanya dönemi törenine katılan Bostancı, törenin ardından AK Parti Amasya İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Bostancı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Türkiye'nin geleceğine güvenimiz tamdır. Türkiye kesinlikle dünyanın geleceğinde yıldızı parlak bir ülkedir. Birtakım uluslararası kuruluşlar çeşitli ülkelerin geleceklerine yönelik hesap kitap yaparlar ve birtakım parametreler ortaya koyarlar. 2045 - 2050 yıllarında ekonomisi büyük ilk 5 ülkenin içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Hayat standartları en yüksek ilk 5 ülke içinde Türkiye'yi sayıyorlar. Dünyada sözü geçen ilk 5 ülke içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Türkiye'nin istikbali parlak. İnşallah bu parlak istikbali daha da parlak kılacak bir akılla bir iradeyle, bir kardeşlikle, biz sağlayacağız, AK Parti sağlayacak."

Bu zamana kadar AK Parti'nin hep kazandığını ifade eden Bostancı, şunları kaydetti: "Şunu unutmayalım Türkiye'de hep AK Parti kazandı. AK Parti olmadan önce de AK Parti kazandı. Niçin? Çok partili hayata geçtikten sonra kim kazandı? Menderes kazandı, Adalet Partisi kazandı, Turgut Özal kazandı. Çizgiye bakarsanız aslında hep kazanan AK Parti'nin sahip olduğu siyasetin istikametindeki partilerdir. AK Parti hep kazanacak ama önemli olan bizim AK Parti'li olmamız, AK Parti çizgisini muhafaza etmemiz. Bizim AK Parti'yi o kazanan, milletle kucaklaşan değerlerini bayraklaştırmamız lazım. Bunu biz yapacağız. Ahmet yapsın, Mehmet yapsın diye beklemeyeceğiz. Herkes yapacak, herkes bir parçası olacak. Türkiye'de gelecekte de inşallah AK Parti kazanacak biz de inşallah AK Parti'nin bu kazanan niteliklerini ve bayrağını yükseltmeye devam edeceğiz."

Programının ardından Amasya Valisi Osman Varol'u ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret eden Bostancı, çalışmalarında başarılar diledi.

Bostancı'ya, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek de eşlik etti.