Dolar haftanın son işlem gününe 5.67'den başladı

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde piyasa beklentilerine paralel indirime gitmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.6 değer kaybıyla 5.6591'den tamamladı.
Euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0.6 artışla 6.3032, sterlin/TL de yüzde 0.9 yükselişle 7.0428'ten işlem görüyor.
Eudo/dolar paritesi yüzde 0.4 değer kazancıyla 1.1102, dolar endeksi yüzde 0.3 düşüşle 98.052 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0.6 yükselişle 1,2412'den işlem görüyor.
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