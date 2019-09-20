İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri faiz ve varlık alım hedefi kararlarını oy birliği ile aldı.
PPK tutanaklarında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının son kurul toplantısından bu yana yoğunlaştığı, küresel ekonomik büyüme görünümünün zayıfladığı, birçok önde gelen ekonomide parasal politikanın gevşediği belirtildi.
Tutanaklarda İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış tarihine ilişkin beklentilerdeki değişimin ve Brexit sürecinin kendisinin İngiliz varlık fiyatlarında yüksek oluşturduğu vurgulandı.
Yapılan açıklamada ayrıca enflasyonun ağustos ayında yüzde 1.7’ye gerilediği, yakın vadede bankanın yüzde 2 olan hedefinin biraz altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
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