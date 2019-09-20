Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bakanlıktan üç farklı yanıt: 10 milyon araç farkı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yapan araç sayısının sorulduğu üç ayrı soru önergesine üç farklı yanıt verdi. Yanıtlar arasında 10 milyonluk araç farkı olduğu belirtildi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş yapan araç sayısının sorulduğu üç ayrı soru önergesine üç farklı yanıt verdi. Verilen resmi rakamlar arasındaki 10 milyonluk araç farkı kafaları karıştırdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, resmi olarak verilen rakamlar arasındaki tutarsızlığın TBMM'ye açıklanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Milletin cebinden 1 kuruş çıkmadan yapılıyor' dediği kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri, kara delik gibi milletin kanını emer hale geldi. Şehir hastanelerinde de, köprü ve otoyol projelerinde de durum aynı. Fatura öylesine büyük ki, iktidar bu kara tabloyu gizleyebilmek için her yolu deniyor. 2018 yılında köprüden geçen araçlarla ilgili 3 farklı rakam veriliyor. Bir yanıtta 9 ayda köprüden 23.6 milyon araç geçtiğini açıklarken, 4 ay sonra 2018 yılının tamamı için 13.7 milyon rakamını veriyor. Bu 10 milyon araç ne oldu? 10 milyon araç, garanti kapsamında daha fazla ödeme yapılabilmesi için buharlaştırıldı mı?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın 10 milyon 'hayalet aracın' hesabını millete vermesi gerektiğini belirten Özkoç, “TBMM'nin, milletvekillerinin denetim hakkına saygı göstermelidir. Birbiriyle çelişen, tutarsız, özensiz hazırlanan yanıtlar nedeniyle de milletten özür dilemelidir” diye konuştu.

Soru önergesi sahibi Cevap tarihi Araç sayısı ve geçiş dönemi

Haydar Akar-(CHP) 16 Kasım 2018 23.656.158 (Ocak-Eylül 2018)

Oya Ersoy-HDP) 20 Şubat 2019 13.796.911 (Ocak-Aralık 2018)

Özkan Yalım-(CHP) 8 Temmuz 2019 14.923.128 (Ocak-Aralık 2018)