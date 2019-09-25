Kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyor: 'Müşteri saat 06:00'da kuyruğa girmiş, benzer sıkıntı 2013 yılında yaşanmıştı'

Kışlık konserve telaşının başlamasıyla birlikte son bir aydır piyasada konserve kapağı sıkıntısı yaşanıyor. Kış hazırlıklarına başlayanlar, pazardan sebzelerini uygun fiyata alsa da bu kez konserve için kapak bulamadı.
'ŞU AN KAPAK VAR AMA ÇOK AZ MİKTARDA'
Piyasada kapak bulunamamasını domatesin fiyatının ucuzlamasından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden züccaciyeci Hulusi Arpacı, son birkaç gündür taleplerin yüzde 10'a düştüğünü belirterek, "şu an kapak var ama çok az miktarda var. Zaten sezonu da kapattık. Yağmur başladı, konserve hazırlıkları bitiyor. Yapan yaptı, yapamayan da kaldı. Talep yüzde 90 azalarak, yüzde 10'a düştü" dedi.
'BENZER SORUN 2013 YILINDA YAŞANMIŞTI'
'GEÇEN HAFTA BİZE KAPAK GELDİ'
İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda dükkanı bulunan Fatih Kaplan ise vatandaşların talebinin devam ettiğini belirtti. Kaplan, "Geçen hafta bize kapak geldi. Müşteri sabah saat 06.00'da kapak kuyruğuna girmiş. Kapakları iki saatte tükettik" şeklinde konuştu.
Bağcılar'da dükkan işleten Mehmet Çilingir, "Kavanoz kapağı yok denecek kadar az. Kavanozu kapakla beraber satmaya çalışıyoruz. Bu sorun bir buçuk, iki aydır yaşanıyor. Müşteri bize fırsatçısınız, pahalı satıyorsunuz diyor. Biz müşteriye kendimizi inandıramıyoruz. Geçen sene kolisini 80-100 TL arasında alıyorduk bu sene 250 TL'ye kadar yükseldi. Şu an baya pahalı zaten. Geçen sene dört tanesini 1 TL'ye satıyorduk. Şu an zamlı olduğu için tanesini 50 kuruşa satıyoruz" dedi.
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