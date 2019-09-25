Kayıt
19:04 25 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyor: 'Müşteri saat 06:00'da kuyruğa girmiş, benzer sıkıntı 2013 yılında yaşanmıştı'

    © DHA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    Konserve kapağı stoğuyla ilgili yaşanan sıkıntının devam ettiği bildirildi. Dükkan sahibi Fatih Kaplan, "Geçen hafta bize kapak geldi. Müşteri sabah saat 06.00'da kapak kuyruğuna girmiş. Kapakları iki saatte tükettik" dedi.

    Kışlık konserve telaşının başlamasıyla birlikte son bir aydır piyasada konserve kapağı sıkıntısı yaşanıyor. Kış hazırlıklarına başlayanlar, pazardan sebzelerini uygun fiyata alsa da bu kez konserve için kapak bulamadı.

    ‘Bir kamyon kavanoz kapağı yarım saatte tükeniyor’: Toptancılar çarşısında kavanoz kapağı kuyruğu oluştu
    © DHA /
    ‘Bir kamyon kavanoz kapağı yarım saatte tükeniyor’: Toptancılar çarşısında kavanoz kapağı kuyruğu oluştu
    Talebin artmasıyla birlikte piyasada kapak yok denecek kadar azaldı, olanlar da yüksek fiyata satılmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde konserve kapağı sorunu yaşanırken İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) kapakların çok az kaldığı ve sezonun artık bitmek üzere olduğu ifade ediliyor.

    'ŞU AN KAPAK VAR AMA ÇOK AZ MİKTARDA'

    Piyasada kapak bulunamamasını domatesin fiyatının ucuzlamasından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden züccaciyeci Hulusi Arpacı, son birkaç gündür taleplerin yüzde 10'a düştüğünü belirterek, "şu an kapak var ama çok az miktarda var. Zaten sezonu da kapattık. Yağmur başladı, konserve hazırlıkları bitiyor. Yapan yaptı, yapamayan da kaldı. Talep yüzde 90 azalarak, yüzde 10'a düştü" dedi. 

    'BENZER SORUN 2013 YILINDA YAŞANMIŞTI'

    © DHA /
    Kavanoz kapağı kıtlığı yaşanıyor: 'İlk defa böyle bir sorunla karşı karşıyayız'
    İSTOÇ'da dükkanı bulunan bir diğer dükkan sahibi Ercan Tepe, benzer sorunun 2013 yılında da yaşandığını ifade etti. Tepe, "Benzer sıkıntı 2013 yılında yaşanmıştı, ithal kapak getirmiştik, sorun çözülmüştü. Hiçbir sene fabrikalar sezonun ortasında indirim yapmaz. İlk defa fabrikalar, sezonun ortasında indirim yaptı. Çünkü ürün satılmadı, kimse almadı. 90 liralık koli, 85 liraya kadar düşmüştü. Daha sonra bayram bitti, bayramdan sonra ürün yetişmedi" diye konuştu. 

    'GEÇEN HAFTA BİZE KAPAK GELDİ'

    İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda dükkanı bulunan Fatih Kaplan ise vatandaşların talebinin devam ettiğini belirtti. Kaplan, "Geçen hafta bize kapak geldi. Müşteri sabah saat 06.00'da kapak kuyruğuna girmiş. Kapakları iki saatte tükettik" şeklinde konuştu. 

    Bill Gates, sahneye dışkıyla çıktı
    © AFP 2019 / Nicolas Asfouri
    Bill Gates sahneye dışkı kavanozuyla çıktı: Hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin etmezdim
    'MÜŞTERİ BİZE 'FIRSATÇISINIZ' DİYOR'

    Bağcılar'da dükkan işleten Mehmet Çilingir, "Kavanoz kapağı yok denecek kadar az. Kavanozu kapakla beraber satmaya çalışıyoruz. Bu sorun bir buçuk, iki aydır yaşanıyor. Müşteri bize fırsatçısınız, pahalı satıyorsunuz diyor. Biz müşteriye kendimizi inandıramıyoruz. Geçen sene kolisini 80-100 TL arasında alıyorduk bu sene 250 TL'ye kadar yükseldi. Şu an baya pahalı zaten. Geçen sene dört tanesini 1 TL'ye satıyorduk. Şu an zamlı olduğu için tanesini 50 kuruşa satıyoruz" dedi. 

    Etiketler:
    kuyruk, müşteri, sıkıntı, Stok, kapak, kavanoz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Suriye ordusunun elit birliklerinde görev alan askerlerden biri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği özel eğitim kursu sırasında.
    Rus ordusundan Suriyeli askerlere özel eğitim
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet