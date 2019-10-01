İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1.11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0.14 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 13.13, toptan fiyatlar yüzde 5.58 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 13,13, toptan fiyatlar yüzde 5,58 arttı.

Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla ulaştırma ve haberleşmede yüzde 7,95, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 4,87, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,86, giyimde yüzde 1,53, konutta yüzde 0,64, gıdada yüzde 0,30 arttı, ev eşyası harcamalarında ise yüzde 0,08 azaldı.

Diğer harcamalar grubunda ise perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre değişmedi.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise inşaat malzemelerinde yüzde 2,97, madenlerde yüzde 1,09, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,02, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,81 arttı. Bu dönemde, toptan fiyatların kimyevi maddelerde yüzde 1,98 ve gıdada yüzde 1,34 azaldığı, mensucat grubunda ise fiyat değişimi izlenmediği görüldü.